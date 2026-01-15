Další „AAAA“ hra má vznikat pod Eidos Montréal
zdroj: Eidos-Montréal

Další „AAAA“ hra má vznikat pod Eidos Montréal

PC PlayStation 5 Xbox Series

15. 1. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Po fiasku se Skull and Bones, která byla dle slov Ubisoftu první AAAA hrou, se o slovo přihlásilo kanadské studio Eidos-Montréal, které podle všeho pracuje na ambiciózním, dosud neoznámeném projektu, jež samo interně označuje jako „čtyřáčkovou“ hru. Informace se objevila díky profilu jednoho ze zaměstnanců na LinkedInu, kde je výslovně uveden vývoj titulu v Unreal Enginu 5.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 &amp; 2 Remastered
Novinky
Třetí propouštění v Eidosu s sebou do hrobu vzalo i novou Legacy of Kain

Na nález upozornil uživatel vystupující pod přezdívkou Timur222. Už v prosinci loňského roku se vyrojily spekulace, že nedávné propouštění v Eidos Montréal souvisí s projektem pod krycím označením P11. Ten má podle dostupných informací vstupovat do bety a postupně směřovat k vydání.

Podle zdrojů jde o zcela novou značku, která je ve vývoji už zhruba od roku 2019. Projekt má za sebou problematický průběh, několik zádrhelů a výrazná zdržení. Tomu odpovídá i údajná výše investic, které se mají pohybovat ve stovkách milionů dolarů. Právě to je důvod, proč se v souvislosti s hrou používá dnes už trochu nadsazená nálepka „AAAA“.

Z dostupných informací vyplývá, že by mělo jít o akční adventuru z pohledu třetí osoby s otevřeným světem. Kdy se hra oficiálně představí, zatím není jisté. Pokud ale vývoj půjde podle plánu, měla by být připravená k prvnímu veřejnému odhalení ještě letos.

zdroj: Youtube

Je dobré připomenout, že Eidos Montréal má za sebou několik turbulentních let v podobě tří vln propouštění a zaříznutí několika návratů kdysi slavných značek v čele s The Legacy of Kain a Deus Ex. Zdá se, že kanadské studio tak vsadilo všechny žetony na jedinou kartu. Vysoké náklady na P11 se ale nemusí nutně promítnout do kvality hry. Stačí vzpomenout na výše zmíněné Skull and Bones, které byly vývoji dlouhé rok a po velkohubých prohlášeních o AAAA hře zůstala jen průměrná live service hra.

Kultovní cyberpunk Deus Ex se má mezitím vrátit v remasteru. Aspyr měl hru vydat už v únoru, nicméně po prvních ohlasech hru odložil na neurčito.

Smarty.cz
Tagy:
multiplayer kooperace námořní Deus Ex Ubisoft P11
Zdroje:
Eidos-Montréal
Hry:
Skull and Bones
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články