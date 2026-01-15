Další „AAAA“ hra má vznikat pod Eidos Montréal

Po fiasku se Skull and Bones, která byla dle slov Ubisoftu první AAAA hrou, se o slovo přihlásilo kanadské studio Eidos-Montréal, které podle všeho pracuje na ambiciózním, dosud neoznámeném projektu, jež samo interně označuje jako „čtyřáčkovou“ hru. Informace se objevila díky profilu jednoho ze zaměstnanců na LinkedInu, kde je výslovně uveden vývoj titulu v Unreal Enginu 5.
Na nález upozornil uživatel vystupující pod přezdívkou Timur222. Už v prosinci loňského roku se vyrojily spekulace, že nedávné propouštění v Eidos Montréal souvisí s projektem pod krycím označením P11. Ten má podle dostupných informací vstupovat do bety a postupně směřovat k vydání.
Podle zdrojů jde o zcela novou značku, která je ve vývoji už zhruba od roku 2019. Projekt má za sebou problematický průběh, několik zádrhelů a výrazná zdržení. Tomu odpovídá i údajná výše investic, které se mají pohybovat ve stovkách milionů dolarů. Právě to je důvod, proč se v souvislosti s hrou používá dnes už trochu nadsazená nálepka „AAAA“.
Z dostupných informací vyplývá, že by mělo jít o akční adventuru z pohledu třetí osoby s otevřeným světem. Kdy se hra oficiálně představí, zatím není jisté. Pokud ale vývoj půjde podle plánu, měla by být připravená k prvnímu veřejnému odhalení ještě letos.
Je dobré připomenout, že Eidos Montréal má za sebou několik turbulentních let v podobě tří vln propouštění a zaříznutí několika návratů kdysi slavných značek v čele s The Legacy of Kain a Deus Ex. Zdá se, že kanadské studio tak vsadilo všechny žetony na jedinou kartu. Vysoké náklady na P11 se ale nemusí nutně promítnout do kvality hry. Stačí vzpomenout na výše zmíněné Skull and Bones, které byly vývoji dlouhé rok a po velkohubých prohlášeních o AAAA hře zůstala jen průměrná live service hra.
Kultovní cyberpunk Deus Ex se má mezitím vrátit v remasteru. Aspyr měl hru vydat už v únoru, nicméně po prvních ohlasech hru odložil na neurčito.