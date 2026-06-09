Cuphead dvojmo. Studio MDHR chystá retro spin-off i plnohodnotné pokračování
zdroj: Netflix

Cuphead dvojmo. Studio MDHR chystá retro spin-off i plnohodnotné pokračování

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9. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Fanoušci hardcore plošinovky Cuphead mají důvod k radosti – respektive rovnou dva. Kanadské studio MDHR totiž oznámilo hned dva nové projekty zasazené do svého populárního kresleného univerza. Vedle dlouho očekávaného plnohodnotného pokračování vzniká také spin-off s názvem Mighty Cuphead Adventure, který se inspiruje érou osmibitových konzolí.

zdroj: MDHR

Právě Mighty Cuphead Adventure se ukázal v prvním teaseru a naznačuje, že je ve vývoji o něco dál než druhý díl. Na rozdíl od původního Cupheada, který si získal hráčská srdce ručně kreslenou animací inspirovanou americkými animovanými filmy ze 30. let minulého století, sází novinka na pixelartovou grafiku připomínající herní klasiky z 80. let. Už na první pohled evokuje například starší díly Sonica, a to nejen vzhledem, ale i stylizací dobové krabičky.

Z hlediska hratelnosti ale zůstane spin-off věrný prvnímu dílu a nabídne svižnou akční plošinovku, kde nebudete vědět, kde vám keramická hlava stojí. Studio navíc zašlo překvapivě daleko ve snaze o autentický návrat do minulosti, Mighty Cuphead Adventure totiž vznikl v programovacím jazyce Assembly a splňuje technické limity Sega Master System z roku 1986. Tvůrci dokonce potvrdili, že kromě moderních platforem vyjde hra také na fyzické cartridgi právě pro tuto retro konzoli.

Zatímco na spin-offu pracuje menší část týmu, zbytek studia se soustředí na vývoj plnohodnotného pokračování. Studio MDHR potvrdilo, že nový hlavní díl série skutečně vzniká, přičemž si zachová vše, co fanoušci od značky očekávají – tedy ručně kreslenou animaci, vysokou obtížnost i jedinečnou estetiku inspirovanou zlatou érou animovaných filmů.

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Spoluzakladatel studia Chad Moldenhauer při oznámení zdůraznil, že jejich hlavní prioritou zůstává řemeslné zpracování. „Řemeslnost je srdcem všeho, co ve Studiu MDHR děláme. Když nastal čas poodhalit oponu a ukázat, na čem jsme pracovali, nedokázali jsme si představit zábavnější způsob než dnešní speciální oznámení. Doufáme, že hráče přenese do éry, kterou navštíví v našem příštím projektu Mighty Cuphead Adventure,“ uvedl.

Zatímco Mighty Cuphead Adventure už má za sebou první veřejnou prezentaci a dorazit by měl jako první na PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 – a Master System, Cuphead 2 je zatím v rané fázi. Studio zatím neoznámilo datum vydání obou her ani rámcově, takže se dá očekávat, že si na návrat rozpustilých chlapců s hrnečky místo hlavy ještě chvíli počkáme.

Smarty.cz
Tagy:
retro plošinovka 2D 8-bit skákačka
Zdroje:
MDHR
Hry:
Cuphead Mighty Cuphead Adventure
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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