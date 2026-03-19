Crystal Dynamics už počtvrté za rok propouští. Ovlivní to Tomb Raidera?
zdroj: Crystal Dynamics

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 3. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Studio Crystal Dynamics znovu propouští. Jde už o čtvrtou vlnu za posledních 12 měsíců. Tentokrát se dotkla zhruba dvaceti zaměstnanců napříč vývojem i podpůrnými týmy, což je více než desetina z celkového počtu firmy.

„Je to pro nás těžký den,“ uvedlo studio v oficiálním vyjádření. Podle něj jde o součást další restrukturalizace, která má sladit velikost týmů s aktuální fází vývoje projektů. Firma zároveň zdůrazňuje, že se vždy snaží přesouvat zaměstnance na jiné pozice, ale tentokrát už to nebylo možné.

 

Navzdory propouštění Crystal Dynamics ujišťuje, že budoucnost značky Tomb Raider není ohrožena. Vývoj dvou hlavních projektů pokračuje. Vyhlíženou hrou je Tomb Raider: Catalyst – nový díl série, který zavede Lara Croft do severní Indie, kde bude čelit mytickým silám a dávným tajemstvím.

Ještě letos ale vyjde Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake původního příběhu zaměřený na hledání Atlantidy. Současná vlna propouštění navazuje na tři předchozí v listopadu, srpnu a březnu minulého roku. Opakované zásahy tak naznačují, že studio prochází delší a složitější transformací.

Smarty.cz
Tagy:
dobrodružný Lara Croft
Zdroje:
Crystal Dynamics
Hry:
Tomb Raider: Catalyst Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články