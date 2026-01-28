Crusader Kings III zavádí měsíční předplatné na veškerý obsah
Crusader Kings III zavádí měsíční předplatné na veškerý obsah

28. 1. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Paradox Interactive rozšiřuje svůj model předplatného na další velkou strategii. Po úspěchu systému u Hearts of Iron IV a Europa Universalis IV přichází na řadu středověký sandbox Crusader Kings III. Nově si tak hráči mohou zpřístupnit veškerý obsah hry formou měsíčního předplatného, aniž by museli jednotlivá DLC kupovat zvlášť.

Majitelé základní verze Crusader Kings III si mohou zaplatit měsíční poplatek, který okamžitě odemkne úplně všechno, co pro hru kdy vyšlo. To znamená všechny velké expanze, flavor balíčky zaměřené na konkrétní regiony, event packy plné nových rozhodnutí a událostí, kosmetické doplňky i hudbu. Jednoduše kompletní balík bez výjimek.

Paradox tím míří hlavně na dvě skupiny hráčů. Jednak na ty, kteří si chtějí Crusader Kings III vyzkoušet jen na omezenou dobu, a jednak ty, kteří se dosud zdráhali do hry naskočit kvůli obrovskému množství DLC a jejich vysoké celkové ceně. Nemusíte tak přemýšlet a rešeršovat, která rozšíření stojí za vaše peníze, dostanete je úplně všechny.

Součástí předplatného jsou nejen hlavní expanze, které zásadně mění herní systémy, ale také menší balíčky dodávající specifickou atmosféru vybraným oblastem světa, nové příběhové události a kosmetické prvky včetně historických oděvů a hudebních motivů. Zahrnut je i veškerý obsah vytvořený komunitními moddery a autory ve spolupráci s Paradoxem, stejně jako bonusy, které byli průběžně odemykány pro majitele jednotlivých kapitol hry. 

Cena předplatného začíná na 9,99 eurech měsíčně. Paradox zároveň nabízí zvýhodněné ceny při delším závazku, takže čím déle si službu předplatíte, tím méně zaplatíte za měsíc.

