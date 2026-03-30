Crimson Desert přidává mounty a odstraňuje stopy AI. Chystá se i port pro Switch 2

Crimson Desert je korejský herní obr a rozhodně jedna z největších i nejočekávanějších her letoška, která ale neodstartovala ideálně. Bývalí vývojáři si stěžovali na vedení vývoje, fanoušci řešili AI prvky a samotný obsah řadu lidí zklamal. Je ale nutné podotknout, že studio Pearl Abyss čile pracuje a jednotlivé výtky dost rychle opravuje.
Důkazem budiž slušné tempo updatů, které fantasy akční adventuru postupně formují do podoby, jakou hráči chtějí. Platí to i o víkendové aktualizaci 1.01.00, která přidává řadu věcí, zpříjemňuje život v Pywelu a současně začala řešit i ony „zapomenuté“ obrázky vytvořené umělou inteligencí, na jejichž přítomnost už studio reagovalo.
Inkriminované materiály Pearl Abyss postupně nahrazuje verzemi, které podle jeho slov měly být součástí finální verze, jen se zjevně zapomněly vyměnit. Update rozhodně neřeší všechny, jelikož jde o běh na dlouhou trať. Místní svět je obří a tým nejdříve musí identifikovat všechny zbylé assety.
Patch nicméně přinesl i trochu nového obsahu. Konkrétně přibylo hned pět dalších mountů, které lze vyvolat. Konkrétně jde o tři legendární zvířata (White Bear, Silver Fang a Snowwhite Deer) a dva bosse (Rock Tusk Warthog, Icicle Edge Alpine Ibex). Pokud jste některé ze zvířat získali už před aktualizací, retroaktivně si je nově můžete i vyvolat.
Skvělou úpravou prošel i systém kriminality. Trestné činy konečně nebudou snižovat věhlas v oblasti, pokud vás u činu neuvidí NPC. Let mezitím spotřebovává povážlivě méně výdrže, takže se po mapě můžete hýbat svižněji. Zkrátily se také nahrávací časy. Sympatickými přídavky jsou rovněž truhly s materiály poseté po světě, žetony pro zušlechtění výbavy do čtvrté úrovně bez nutnosti utrácet za ně suroviny, funkce pro uložení všech předmětů do truhly či dodatečné úpravy v ovládání a zrychlení postavy.
Výčet je vyčerpávající, kompletní seznam změn najdete na oficiálních stránkách. Příkladná podpora pomáhá k tomu, aby se veřejné mínění vůči hře začalo otáčet. Krásně to reflektují uživatelské recenze, které se původně z poměrně ambivalentních vod překlopily do velmi kladných s tím, že 82 % z celkových 96 536 recenzí zvedá palec nahoru. Přispívá k tomu také nový rekord na Steamu, kde počet maximálně souběžně hrajících uživatelů o víkendu o pár desítek tisíc povyskočil na 276 261 lidí.
Crimson Deser se navíc pomalu blíží k 5 milionům prodaných kopií, což studiu otevírá nové možnosti. Generální ředitel Hŏ Čin-jong tak například naznačil, že studio hledá možnosti a grafické kompromisy, aby s týmem mohli hru přivést na Nintendo Switch 2. Také přiznal, že se aktuálně chtějí zaměřit na vylepšování základní hry, takže případná DLC budou muset počkat. Naopak eventualitu multiplayeru zcela vyloučil, prý kvůli hardwarovým limitacím (děkujeme VGC).
Pokud vás zajímá, co si o Crimson Desert myslí náš recenzent Jan Slavík, můžete se začíst do jeho obsáhlé recenze.