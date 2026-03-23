Crimson Desert pod palbou: Bývalí vývojáři mluví o chaosu, řeší se i AI obsah

Jedna z nejočekávanějších her poslední doby je venku a asi se nedá říct, že dostála očekáváním. Ačkoliv má Crimson Desert daleko do úplného průšvihu, názory jsou silně rozporuplné a zdá se, že problémy nekončí u hry samotné. Na povrch vyplouvají informace naznačující komplikovaný vývoj i sporná rozhodnutí v zákulisí.
O víkendu se na internetu objevily zprávy z platformy Blind, které údajně pochází od dvojice zaměstnanců studia Pearl Abyss. Jejich pravost sice nelze jednoznačně ověřit, ale na korejských sociálních sítích ji podle všeho potvrzují i další vývojáři. Pokud by byly autentické, vykreslují vývoj hry jako velmi problematický.
Podle nich měl být projekt původně výrazně odlišný a zásadní změny přišly po odchodu původního vedení. Výrazným změnám během vývoje napovídá i fakt, že název samotný vzhledem k obsahu nedává moc smysl. Nové vedení mělo prosazovat tvrdě centralizovaný přístup, kde nebyl prostor pro vlastní iniciativu.
„Ten, kdo se stal generálním ředitelem, je generálním ředitelem jen díky jménu funkce. Ve skutečnosti je to jen poslušný podřízený. A každý člen týmu, který zastává nějakou podobnou funkci, je rovněž jen poslušným podřízeným. Vlastní vůle? Osobní názor? To neexistuje. Právě proto mohou zastávat své funkce,“ kritizuje interní strukturu jeden ze zaměstnanců.
Příspěvek pokračuje stížností, že vedení studio zaplavilo mechanismy a prvky z jiných úspěšných her, které chtělo do hry naroubovat. Například když vyšlo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tým musel přidat nebeský ostrov, aby zkrátka ve hře byl. Nezajímal je ale kontext, proč takové prvky v daných hrách existují.
Druhý ze zaměstnanců ve studiu už podle všeho není, ale minimálně v době jeho působení v něm vládla nezdravá hiearchie, kde bylo více vedoucích pracovníků než řadových zaměstnanců. Kvůli tomu projekt vykolejil a vývojáři neměli dostatečně silný hlas na to, aby s tím něco mohli udělat. Management totiž neposlouchal nikoho, kdo neměl naprosto přesně stejnou vizi jako oni.
„Vzhledem k tomu, že se z projektu stala taková směsice funkcí, bylo i rozložení ovládacích prvků naprosto chaotické. Myslím si, že bylo nevyhnutelné, aby se z Crimson Desert stal propadák. Nemyslím si, že by se ve firmě, která utlačuje lidi za to, že poukazují na nedostatky, mohlo někdy zrodit správné směřování,“ doplňuje bývalý zaměstnanec.
Přijetí Crimson Desert je pro oba podle všeho hořkosladké, jelikož kritika většinou přesně reflektuje to, na co zaměstnanci upozorňovali už během vývoje. Nečekají ale, že by se v Pearl Abyss něco změnilo. Podle všeho teď vedení akorát hledá obětního beránka.
Nejedná se navíc o jedinou podobnou kontroverzi. Chvíli po vydání si hráči v Pywelu všimli podezřelých obrázků, které působily jako vytvořené umělou inteligencí. To nakonec potvrdilo i samotné Pearl Abyss a začalo si sypat popel na hlavu, kdy uvedlo, že přítomnost těchto obrázků ve finální hře je „pouhou“ chybou. Podle tvrzení studia jde o pozůstatky z rané fáze vývoje, kdy se používaly experimentální nástroje založené na generativní umělé inteligenci.
„Na základě zpráv od naší komunity jsme zjistili, že některé z těchto prvků se neúmyslně dostaly do finální verze. To není v souladu s našimi interními standardy a přebíráme za to plnou odpovědnost,“ omlouvá se studio na sítích.
Tým proto začal s velkou kontrolou, aby assety identifikoval a mohl je nahradit správnou variantou. Rozhodně to ale nebude dnes, kdy vychází první větší záplata. Vývojáři a vývojářky se v ní zaměřili na ovládání, zvýšili množství obnoveného zdraví z jídla i předmětů a také přidali další odkladiště předmětů v táboře Howling Hill. Oprav se dočkala i řádka bugů, jejichž seznam najdete v oficiálních poznámkách k patchi.