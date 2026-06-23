Crimson Desert opravuje mizící nábytek. Korejské RPG dostalo další menší aktualizaci

Studio Pearl Abyss vydalo před víkendem další aktualizaci pro své akční RPG Crimson Desert, které letos navázalo na odkaz populárního MMORPG Black Desert. Přestože nová verze 1.12.01 nepatří mezi největší obsahové aktualizace, přináší několik oprav, na které si hráči stěžovali od vydání.
Tou zřejmě nejviditelnější je odstranění problému s venkovním nábytkem. Předměty umístěné mimo budovy totiž v určitých situacích jednoduše mizely, což dokázalo pořádně pokazit snahu o zvelebování vlastního příbytku, respektive jeho okolí. Aktualizace tento nedostatek řeší a o své dekorace byste tak už neměli přicházet.
Vývojáři se zaměřili i na další technické potíže, opravena byla například chyba, která v některých případech bránila šplhání na pohybující se objekty. Vylepšeno bylo také nasvícení skleněných materiálů a zmizelo i několik nedodělků v prostředí. Jedna z cest vedoucích ke Sanctum of Faith už například netrpí nezdárným poletujícím terénem. Aktualizace zároveň řeší problém s tvorem jménem Skunky, který se po ubytování v táboře mohl zcela ztratit.
Patch 1.12.01 je v této chvíli už dostupný na PlayStationu, Xboxu a Steamu. Majitelé verzí z Epic Games Store a App Storu pro Mac si na update budou muset ještě chvíli počkat, Pearl Abyss ale ujišťuje, že příslušné verze aktualizace jsou v procesu.
Crimson Desert navzdory rozpačitějším recenzím po vydání zažívá úspěch. Začátkem června studio oznámilo, že se od březnového uvedení prodalo více než šest milionů kopií a jeho kvality vyzdvihl například jihokorejský premiér. Úspěch se projevil i uvnitř firmy – zaměstnanci podle dostupných informací obdrželi mimořádné bonusy v přepočtu kolem 70 tisíc korun.
Pearl Abyss navíc už dříve potvrdilo, že s Crimson Desert počítá dlouhodobě a vedle pravidelných aktualizací pracuje i na placeném rozšíření.