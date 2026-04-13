Crimson Desert naslouchá komunitě. Chystá respawn, různé obtížnosti a řadu vylepšení

Pearl Abyss s Crimson Desert ukazuje, jak má vypadat podpora hry po vydání. Zjevně stačí, abyste se o své nespokojenosti zmínili někde na internetu a tvůrčí celek brzy zareaguje opravou či alespoň slibem. Některým hráčům se třeba nelíbilo, že se protivníci po smrti neobnoví a mapa na konci hry tak působila příliš klidně, a už tady máme prohlášení, že se problém brzy stane minulostí.
Studio před víkendem vydalo přehled chystaných oprav a úprav, které provede na základě zpětné vazby. Jednotlivá vylepšení do hry začnou proudit od dubna do června, přičemž hlavní změny se týkají právě prázdného světa ke konci. Nově tak bosse budete moci znovu vyzvat na souboj, přičemž osvobozené lokace se mohou znovu dostat do spárů nepřátel.
Zároveň se Pywel stane vlídnějším, či naopak nebezpečnějším místem pro žití. Nově si totiž budete moci vybrat jednu ze tří obtížností podle toho, jak moc velkou výzvu chcete v soubojích zažívat. Podobné možnosti ale čekají i samotné hratelné postavy, jelikož Damiane a Oongka dostanou nové schopnosti, aby se lépe vyrovnali Kliffovi.
Pokud jste citliví na vizuální detaily, dost možná vás potěší, že přibude možnost skrýt zbraně na zádech, zatímco budete moct získat hned několik nových oblečků. Novinkou bude, že si můžete obléct různé kusy, které byly původně určené jen na prodej a darování. A když už jsme u toho darování, velkou proměnou projde úložný systém. Místo jedné velké bedny dostanete různé na jídlo, výbavu, materiály a úkolové či jiné podobné předměty, což by mělo jejich obsah zpřehlednit.
Mezitím časem do hry přiletí, přicupitají či doskáčou další mazlíčci a mounti s tím, že alternativní pojízdná zvířata budou disponovat vícero sloty na vybavení. Průběžnými úpravami pak nadále bude procházet uživatelské rozhraní, ovládání i vizuální stránka, aby Crimson Desert nepůsobila tak krkolomně.
Na své si přijdou též příznivci hudby, protože na Steamu brzy vyjde bezplatný digitální soundtrack, který ovšem najdete i na hlavních streamovacích platformách. Vzhledem k tomu, že jsou všechny změny ve fázi vývoje, není vyloučené, že se mohou trochu zpozdit. Nehledě na to, jestli dorazí v blízkých dnech či týdnech, jde o krásnou ukázku toho, že s dodatečnou podporou se dá otočit veřejné mínění a nakonec si hra může vysloužit i velmi pozitivní hodnocení od fanoušků.
Tomu ostatně pomohl třeba víkendový patch 1.03.00, jehož úkolem bylo opravit další z řady nedostatků. Zlepšilo se tak třeba využití kempu, přibyla možnost upravit rychlost při rychlém přetáčení filmečků, vylepšila se uzamčená kamera při bitvách s bossy, přibyly čtyři další skladby a rozšířila se dostupnost teleportu, který teď můžete využít i během pádu nebo ze hřbetu koně. Zajímavou možností je rovněž možnost výstavky zbraní.