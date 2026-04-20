Crimson Desert na sobě urputně pracuje. Tento týden zlepší obtížnost i ovládání
zdroj: Pearl Abyss

20. 4. 2026 16:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Kdyby někdy vznikla kniha o špičkové podpoře po vydání, vedle Hello Games a jejich No Man's Sky by si v ní bez debat své místo zasloužilo i studio Pearl Abyss. Během jediného měsíce zvládlo drtivou část hráčů přesvědčit o tom, že je Crimson Desert skvělá hra. Jenom studio muselo naslouchat komunitě a přidávat vytoužené změny rychlostí blesku.

Tým teprve v minulém týdnu nastínil řadu chystaných velkých i malých změn, které se do hry mají podívat v horizontu blízkých měsíců. Řada z nich ale nakonec vyjde už během tohoto týdne. Studio to přímo potvrdilo na svých sociálních sítích a ačkoliv zatím přesně neví, kdy konkrétně novinky dorazí, půjde každopádně o zatím největší update.

Aktualizace se zaměří především na technickou stránku, kdy dojde například k výraznému vylepšení vykreslování vzdálené krajiny, což se projeví i na větší velikosti dat. Vedle toho dorazí i žádané herní úpravy jako tři úrovně obtížnosti, přehlednější inventář s novými kategoriemi a také presety pro ovládání ve verzích pro gamepady i klávesnice a myši.

Současně je možná trochu humorné, že se studio omlouvá za delší čekání na další aktualizaci. Jelikož od vydání do fantasy světa dorazilo už devět patchů, které vycházely každý týden, myslím si, že jim většina drobnou prodlevu moc ráda promine. Už takhle jde o ukázkovou podporu, kde dvoutýdenní čekání na další update není žádnou velkou kaňkou.

„Chceme si dát na čas s testováním a doladěním všech detailů, než aktualizaci vydáme, což plánujeme někdy v příštím týdnu. Vzhledem k vylepšení kvality vzdálených scenérií, které do ní přidáváme, bude update objemnější než ty předchozí. Doufáme, že se na něj těšíte, a děkujeme za vaši trpělivost a podporu,“ napsalo studio v sobotu.

Když to takhle bude pokračovat, je téměř jisté, že se aktuální číslo 5 milionů prodaných kopií Crimson Desert povede ještě o několik dalších povýšit. Hra si zároveň čile udržuje solidní šanci objevit se na konci roku mezi nejvýraznějšími tituly letošní sezóny.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
