Crimson Desert je venku a rozděluje hráče. Silný start na Steamu kazí kritika ovládání i příběhu
zdroj: Pearl Abyss

PC PlayStation 5 Xbox Series

20. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Galerie

Crimson Desert se včera v noci ve 23:00 konečně odemklo, takže se do ambiciózního korejského akčního RPG pustili ve velkém i samotní hráči. K hodnocení kritiků, včetně toho našeho od Honzy Slavíka, se tak přidává první várka ohlasů od těch, na kterých nakonec záleží nejvíce. A ti víceméně jen potvrzují silné rozpolcení.

Uživatelské hodnocení na Metacriticu je sice zatím stále zamčené, ale na Steamu se už čile objevují první tisíce recenzí. Po včerejším spuštění se hra rychle vyšvihla mezi nejhranější tituly, v jednu chvíli ji hrálo přes 239 tisíc lidí. Na Steasmu má aktuálně zhruba 12 tisíc hodnocení, z nichž dává palec nahoru přibližně 56 %, což naznačuje spíše průměrné přijetí.

zdroj: Pearl Abyss

Někteří jsou s výsledkem spokojení a libují si nad obrovským světem, až nesmyslným množstvím aktivit a dle všeho výbornou optimalizací, která především hráče na PC vždycky potěší. Spíše spokojení jsou i se soubojovým systémem a obecně vizuálním pojetím.

Některým se ale ona „nafouknutost“ moc nelíbí a považují Crimson Desert za hru bez duše. Zároveň se často kritizuje příběh, který byl jednou z nejčastějších výtek i u recenzentů. Největší kámen úrazu ale představuje ovládání. Kombinace klávesnice s myší je údajně opravdu dost nešťastná a rozložení tlačítek matoucí. Hráči si stěžují na nutnost složitých kombinací i u jednoduchých akcí, což vede k frustraci a zpomaluje tempo hry. Problémem je také odezva – některé akce se údajně provedou až po uvolnění tlačítka, nikoliv při jeho stisknutí.

„Lootování, které je základem tohoto typu her, je namáhavá činnost spočívající v provedení akce, která se ale objeví jen občas, z konkrétního úhlu a určité vzdálenosti od daného předmětu. Abych mohla mluvit s NPC, musím podržet jedno tlačítko a pak stisknout další. Vážně, co to sakra je?“ diví se například uživatelka s přezdívkou inkblotPrincess na platformě X.

Crimson Desert tedy rozhodně neodstartovalo pohádkově a Pearl Abyss zjevně čeká ještě slušné množství práce. Už jenom kvůli tomu, že po vydání recenzí i samotné hry se hodnota akcií jihokorejského vydavatelství propadla o 40 % z 925 na 586 korun. Na druhou stranu je třeba dodat, že před vydáním naopak docela výrazně rostla a nyní se stále nachází na vyšší hodnotě, než kde se pohybovala během minulého roku.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy akční RPG
Zdroje:
Steam, Pearl Abyss
Hry:
Crimson Desert
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články