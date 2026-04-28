Crimson Desert chválí i jihokorejský premiér. Hra otevřela novou kapitolu kulturního exportu z Koreje
zdroj: Pearl Abyss

PC PlayStation 5 Xbox Series

28. 4. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Ať už jste se do Pywelu vypravili, nebo nad ním stále ohrnujete nos, nelze Crimson Desert upřít zasloužený úspěch. Hra už před nějakou dobou oznámila 5 milionů prodaných kopií a neuvěřitelná podpora po vydání ji pomohla zformovat do podoby, kterou si komunita užívá. Její kulturní význam si teď pochvaluje i jihokorejský premiér Kim Min-sok.

Před víkendem si zašel na sociální sítě, aby vyzdvihl úspěch, jakého Pearl Abyss se hrou dosáhli. Podle něho jde o klíčový moment pro celý korejský herní segment, který jasně ukázal, že jejich herní průmysl je schopný expandovat do světa a posunout se na řadu platforem. Megalomanská novinka tak otevřela novou kapitolu herního obsahu, která bude ambicióznější než kdy dříve.

Můžeme-li věřit překladačům, děkoval za zvednutí prestiže a chválil živý herní svět, jehož studio dosáhlo prostřednictvím vlastních technologií, nikoliv enginů vypůjčených ze západu. Zároveň ocenil, že se do hry povedlo začlenit řadu prvků, jako je bojový sport taekwondo nebo jejich oblíbená kuchyně.

Živý herní svět vytvořený od začátku do konce vlastními technologiemi, grafika jako ze skutečného života a aktivní komunikace si podmanily srdce uživatelů po celém světě. Hra přirozeně začlenila korejské prvky, jako je taekwondo a korejská kuchyně, a otevřela tak novou kapitolu K-obsahu,“ nešetřil chválou.

Chystaná oprava Crimson Desert je tady: Nové obtížnosti, lepší inventář a ovládání

Ke konci pak slíbil, že vláda bude herní vývoj vděčně podporovat a vytvářet prostředí, v němž se hry mohou prosadit jako jeden z pevných pilířů „K-obsahu“. To se jim nicméně už nějakou dobu daří. Nemělo by se zapomínat třeba na úspěch povedené soulsovky Lies of P, ale také na lehce koketující stylovou akci Stellar Blade – oba hrdé artikly jihokorejských týmů. Po K-popu by se tedy mohla začít formovat nová kategorie K-her.

Jestli jste využili počasí minulého týdne a byli jste na nějakou dobu pryč, nebuďte překvapení, že vám hra začne stahovat další aktualizaci. Vyšla minulý čtvrtek a přinesla nastavení obtížnosti, rozšířené úložiště a řadu úprav v soubojích. Doprovodilo ji vydání prvního dílu oficiálních soundtracku, který na Steamu a Epic Games Store najdete coby bezplatné DLC. Obsahuje 75 skladeb rozdělených do čtyř disků zaměřených na znělky, souboje, průzkum a bosse.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení

Nejnovější články