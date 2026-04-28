Crimson Desert chválí i jihokorejský premiér. Hra otevřela novou kapitolu kulturního exportu z Koreje

Ať už jste se do Pywelu vypravili, nebo nad ním stále ohrnujete nos, nelze Crimson Desert upřít zasloužený úspěch. Hra už před nějakou dobou oznámila 5 milionů prodaných kopií a neuvěřitelná podpora po vydání ji pomohla zformovat do podoby, kterou si komunita užívá. Její kulturní význam si teď pochvaluje i jihokorejský premiér Kim Min-sok.
Před víkendem si zašel na sociální sítě, aby vyzdvihl úspěch, jakého Pearl Abyss se hrou dosáhli. Podle něho jde o klíčový moment pro celý korejský herní segment, který jasně ukázal, že jejich herní průmysl je schopný expandovat do světa a posunout se na řadu platforem. Megalomanská novinka tak otevřela novou kapitolu herního obsahu, která bude ambicióznější než kdy dříve.
Můžeme-li věřit překladačům, děkoval za zvednutí prestiže a chválil živý herní svět, jehož studio dosáhlo prostřednictvím vlastních technologií, nikoliv enginů vypůjčených ze západu. Zároveň ocenil, že se do hry povedlo začlenit řadu prvků, jako je bojový sport taekwondo nebo jejich oblíbená kuchyně.
„Živý herní svět vytvořený od začátku do konce vlastními technologiemi, grafika jako ze skutečného života a aktivní komunikace si podmanily srdce uživatelů po celém světě. Hra přirozeně začlenila korejské prvky, jako je taekwondo a korejská kuchyně, a otevřela tak novou kapitolu K-obsahu,“ nešetřil chválou.
Ke konci pak slíbil, že vláda bude herní vývoj vděčně podporovat a vytvářet prostředí, v němž se hry mohou prosadit jako jeden z pevných pilířů „K-obsahu“. To se jim nicméně už nějakou dobu daří. Nemělo by se zapomínat třeba na úspěch povedené soulsovky Lies of P, ale také na lehce koketující stylovou akci Stellar Blade – oba hrdé artikly jihokorejských týmů. Po K-popu by se tedy mohla začít formovat nová kategorie K-her.
Jestli jste využili počasí minulého týdne a byli jste na nějakou dobu pryč, nebuďte překvapení, že vám hra začne stahovat další aktualizaci. Vyšla minulý čtvrtek a přinesla nastavení obtížnosti, rozšířené úložiště a řadu úprav v soubojích. Doprovodilo ji vydání prvního dílu oficiálních soundtracku, který na Steamu a Epic Games Store najdete coby bezplatné DLC. Obsahuje 75 skladeb rozdělených do čtyř disků zaměřených na znělky, souboje, průzkum a bosse.