Creative Assembly se učí od Crusader Kings. Total War: Medieval III vám umožní změnit zákony země

Total War: Medieval III se koncem minulého roku teprve představil a dobří lidé z Creative Assembly avizují, že je hra ještě na hony vzdálená. To ovšem nepřekáží tomu, aby tvůrci mohli sdílet své plány a cesty, kterými by mělo vyhlížené pokračování vést a jaké nástroje budou k dispozici při správě zdejších království.
Těch by podle kreativního ředitele Leifa Waltera mělo být hned několik. Za každé se tradičně bude hrát trochu jinak, což podpoří horizontální znovuhratelnost. Každá frakce přinese řadu unikátních jednotek, zatímco jiné budou sdílené a odemkne si je téměř každý. Variabilní zábavu současně zajistí odlišné startovní pozice a spojenectví, které v konečném důsledku neovlivňují pouze náročnost při správě.
„Total War: Warhammer odvedl fantastickou práci a poskytl velmi odlišné mechanismy a herní styly pro různé frakce. Hra za Říši se zásadně liší od hry za Tomb Kings. To je to, co náš tým nazývá horizontální znovuhratelností. Znamená to, že hra za Francouzské království bude velmi odlišná od hry za Anglii,“ píše Walter na fórech.
Tím se od předchozích titulů Total War: Medieval III zase tolik lišit nebude. Nicméně tvůrci se mírně inspirovali u Crusader Kigns a chtějí představit hlubší systémy, jimiž si frakci vytvarujete. Patří mezi ně například schopnost změnit zákony, díky čemuž třeba klasickou monarchii s dědictvím předávaným přes dynastie proměníte v systému kurfiřtů známého ze Svaté říše římské.
Podobné úpravy spadají pod něco, co tým označuje jako „vertikální znovuhratelnost“. Nemusíte díky tomu měnit frakci, abyste mohli prozkoumat fungování jiných státních uskupení a systémů, místo toho si do něho uzpůsobíte své oblíbence. Kreativní ředitel sice v tomto ohledu nezabíhal do příliš velkých podrobností a nezmínil případná omezení, přesto by se hráčům do rukou měly dostat nástroje, jež radikálně změní způsob, jak frakce fungují.
Podle reakcí na fóru nový přístup trochu rozděluje komunitu, kde některé změny zajímají, zatímco ostatní si přejí jen vylepšenou a modernizovanou verzi dvojky. Času je každopádně dost, tudíž vývojáři mohou udělat všechno proto, aby předeslané úpravy fungovaly.