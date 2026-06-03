Control Resonant také dorazí v září. Dylan Faden vystupuje ze stínu své sestry

Remedy na včerejším State of Play konečně odhalilo datum vydání očekávaného pokračování střílečky Control. Akční paranormální thriller s podtitulem Resonant vyjde 24. září 2026 na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC, k potvrzeným platformám se nově přidává také Mac. Současně s oznámením dorazil i nový příběhový trailer, který poodhaluje nejen podobu pokřiveného Manhattanu, ale především osud Dylana Fadena, nového protagonisty.
Zatímco první Control postavil do centra dění Jesse Faden, její bratr Dylan byl spíše tragickou figurou na pomezí oběti a padoucha. V Resonant se ale role obrací a ačkoliv Jesse zůstane důležitou součástí dění, do popředí se dostává právě Dylan, který se po letech nedobrovolné léčby probouzí do světa, jenž už prakticky nepoznává.
Remedy v novém traileru představuje Manhattan zasažený novou formou paranormální rezonance. Město se mění před očima, realita se neustále přepisuje, kdy ulice zaplavují nebezpečné bytosti vzniklé z neznámých příčin. Dylan se vydá do epicentra katastrofy, kde bude muset ovládnout své chaotické schopnosti i novou proměnlivou zbraň zvanou Aberrant.
Příběh dvojky navazuje přímo na události prvního dílu a bude rozvíjet komplikovaný vztah sourozenců Fadenových. Dylanův život už od dětství řídil Federální úřad pro kontrolu, který ho po paranormálních událostech v rodném městě izoloval a podrobil přísnému dohledu. Později se stal nástrojem invaze Sykotu, jež proměnila Nejstarší dům v dějiště jedné z největších katastrof v historii organizace. Stovky lidí zemřely a Dylan po porážce upadl na dlouhé roky do kómatu.
Se svou minulostí se tedy hrdina bude muset vyrovnat. Jak tvůrci vysvětlují, jedním z hlavních témat pokračování bude právě otázka identity. Dylan nese odpovědnost za činy, které spáchal pod vlivem cizí síly, a zároveň hledá svou ztracenou sestru, jedinou osobu, která mu kdy byla skutečně blízká.
Nový trailer navíc potvrzuje návrat několika známých tváří. Objeví se například Emily Pope či Simon Arish a dočkáme se také další dávky bizarních instruktážních videí doktora Caspera Darlinga, kterého opět ztvárňuje Matthew Porretta. Samozřejmostí je pak i návrat Courtney Hope v roli Jesse.
Vedle příběhových novinek ale oznámení s sebou přineslo i méně populární zprávy. Remedy totiž tentokrát sáhlo po systému předobjednávkových bonusů a časově omezeného předčasného přístupu. Majitelé digitální Deluxe edice na PlayStationu 5 si budou moci zahrát o 48 hodin dříve než ostatní. Deluxe edice dále nabídne digitální artbook, soundtrack, několik herních bonusů a speciální kostým AWE Mission.
Předobjednávka jakékoliv verze pak odemyká skin Hiss Corruption a artefakt Pickpocket's Tool. Exkluzivně pro digitální předobjednávky na PlayStationu 5 bude navíc dostupný také oděv Occult, což je krok, kterého se Remedy překvapivě nevzdalo ani po nevlídných reakcích na exkluzivní obsah pro určité platformy u prvního dílu.
Herní září ale po včerejším State of Play i díky nástupu Control Resonant začíná vypadat pořádně nabitě. Ve stejný den dorazí také Silent Hill: Townfall, následované o den později Onimusha: Way of the Sword. Jen o necelé dva týdny dřív své drápky ukáže Wolverine a celý měsíc zahájí upírské RPG The Blood of Dawnwalker.