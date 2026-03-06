Control: Resonant nebude soulsovka. Přivítejte pokřivený Manhattan a agresivního bratra Jesse
Na finských Remedy je sympatické, že se nebojí experimentovat. Občas se jim to, třeba jako v případě FBC: Firebreak, může vymstít, ale jindy jejich odvaha dává vzniknout skvělým hrám, jako jsou Alan Wake nebo Control. Odvaha jim nechybí ani u Control: Resonant, které se oproti předchůdci liší snad ve všem. A vypadá to, že by se to znovu mohlo vyplatit.

Příběh Dylana Fadena, který je mladším bratrem Jesse, představitelky z původní hry, se přesouvá do vod akčního RPG, které z prvních ukázek působilo jako další polínko v už poněkud přebujelém soulslike krbu. Podle novinářů, kteří si ho mohli nedávno vyzkoušet, však spadá spíše do kategorie svižných mlátiček, jako je třeba Devil May Cry či Bayonetta.

Nakonec to na prezentaci potvrdil i tiskový mluvčí Thomas Puha, který dodal, že nebudou chybět stromy dovedností zaměřené na Dylanovu měnící se zbraň Aberrant. Herní styl spoléhá především na agresivitu, která vám rychlým řetězením útoků přidává sílu a další prostředky pro účinné likvidování nepřátel.

zdroj: Remedy

Přes podobný důraz nebude chybět prostor pro experimentování a podpora pro různé herní styly. Můžete se soustředit na těžké útoky i taktické typy vyvolávající například samostříly. Oproti soulslike žánru se Control: Resonant bude lišit též tím, že nemá tlačítko pro parírování. Bryskní úhyb v arzenálu naopak najdete.

Velkou novinkou je přechod do Manhattanu, který funguje jako otevřenější dějiště rozdělené do několika zón, kde najdete řadu vedlejších aktivit. Studio vás ale nechce zahltit nesmyslným množstvím obsahu a místo toho každé aktivitě dávají jasný rámec. Typickým příkladem jsou World questy, tedy jednotlivé, oddělené epizody s vlastním příběhem.

Control: Resonant
Novinky
Control: Resonant se od svého předchůdce značně liší. V akčním RPG si zahrajeme za bratra Jesse

Výčet hrdinů a hrdinek doplní nová tvář v podobě agentky Zoe De Vera, která je Dylanovou opatrovnicí. Pouto mezi nimi se bude postupně formovat i skrze dialogové výměny, kde budete mít možnosti voleb. Jejich dopad ovšem nebude zase tolik výrazný, jelikož tým počítá s jedním možným koncem. Fanoušky Jesse Faden zase možná zklame, že i přes svou přítomnost nebude sestra hlavního hrdiny hratelnou postavou. 

Nakonec se ještě chválí o kus vylepšený engine Northlight, u kterého podle všeho společnost udělala slušný kus práce a na všech platformách se Control: Resonant hýbe v plynulých 60 FPS i za cenu většího počtu nepřátel. Snad se všechny pozitivní dojmy povede přetavit do skvělé plné hry, která vyjde během letošního roku na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

