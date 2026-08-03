Control Resonant nebude krátkou odbočkou. Připravte si aspoň 30 hodin
zdroj: Remedy

Control Resonant nebude krátkou odbočkou. Připravte si aspoň 30 hodin

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 8. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
Galerie

Remedy se po neúspěchu FBC: Firebreak potřebuje oklepat. Jestli tomu pomůže nový šéf společnosti, ukáže teprve čas. Stejně tak není úplně jisté, že se to povede chystané novince Control: Resonant, která se coby pokračování paranormální akce vydává nečekanou cestou. Studio ovšem nenechává nic náhodě, chystá zatím největší marketingovou kampaň ve své historii a upřesňuje detaily.

Hlavní herní designér Serfey Mohov webu TechRadar potvrdil, že cesta Dylana Fadena nebude jenom krátkým levobočkem. Ve skutečnosti půjde o dosud nejdelší titul v historii firmy, jehož dokončení pouze s ohledem na příběh zabere údajně kolem 30 hodin čistého času. Už takto štědrá herní doba se následně ještě může o dalších dvacet hodin nafouknout, pokud chcete vysbírat a splnit úplně všechno.

zdroj: Remedy

Jistě se najde řada lidí, které tento údaj nepotěší, protože příběhové tituly od Remedy vždycky excelovaly v tom, že měly spád a tah na branku. Na druhou stranu si ale studio zjevně uvědomuju úděl, který se pojí s delší stopáží, takže ji chtějí naplnit smysluplným obsahem.

Mohov tak potvrdil, že se při psaní příběhu inspirovali v různých popkulturních hitech, nejen v herním světě, ale pokud by měl Control Resonant k něčemu připodobnit, nejbližší je pořád svému prvnímu dílu. Společně s kreativním ředitelem se tak zaměřili na palčivou otázku, co Control dělalo Controlem, a výslednou esenci osvěžili zaměřením na souboje na blízko. U nich zase čerpali třeba z Devil May Cry či her od PlatinumGames.

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„Je nesmírně těžké uvést jen jeden konkrétní příklad, ale myslím, že když hru budete hrát déle, všimnete si, že některé prvky se objevily už v jiných titulech. Nemyslím si ale, že by se dalo přímo říct, že Resonant je stejný jako libovolná jiná hra,“ uvedl designér.

Nezbývá než čekat, jak se přístup uchytí u fanoušků i ostatních hráčů. Výsledek na sebe ovšem už nenechá dlouho čekat, protože vydání Control: Resonant na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S je plánované na 24. září.

Smarty.cz
Tagy:
akční
Zdroje:
TechRadar, Remedy
Hry:
Control Resonant
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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