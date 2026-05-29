Co víme o rozšíření Songs of the Past pro Zaklínače 3

Nové rozšíření Zaklínač 3: Songs of the Past bylo sice oznámeno teprve nedávno, ale CD Projekt RED už začíná odhalovat první detaily. A podle všeho nepůjde o žádné malé DLC. Ostatně sám CD Projekt označuje DLC za menší bezplatné přídavky, o Songs of the Past pak mluví v kontextu velkého rozšíření.
Během výročního streamu vývojáři naznačili, že rozsah Songs of the Past má odpovídat tomu, na co byli fanoušci zvyklí u O víně a krvi. To nabízelo novou mapu, samostatný příběh a desítky hodin obsahu. Hlavní linka zabrala přibližně 15 hodin a kompletní průchod se mohl vyšplhat až ke třiceti. Pokud CD Projekt skutečně míří na podobný rozsah, půjde o jedno z největších rozšíření, jaké kdy vyšlo více než dekádu po vydání původní hry.
Potvrzen byl také návrat populární karetní minihry Gwent, včetně nových karet. Velkou pozornost ale poutá i samotný příběh. Už od oznámení se objevují teorie, že rozšíření bude sloužit jako most mezi trojkou a Zaklínačem 4, kde hlavní roli převezme Ciri. Fanoušci si všimli, že na prvním artworku drží Geralt třetí meč, který neodpovídá jeho běžné výbavě. Spekuluje se, že právě tato zbraň by mohla později skončit v rukou Ciri. Komunitní manažeři CD Projektu už potvrdili, že zbraň bude pro příběh velmi důležitá, ale jeho význam bude odhalen až ve hře.
Další stopa vede ke svátku Belleteyn, který studio připomínalo speciální ilustrací už začátkem měsíce. V kontextu Zaklínače jde o významnou událost spojenou s Geraltem, Yennefer i samotnou Ciri. V knihách jde o moment, kdy se Geralt rozhodl nevzpouzet osudu a o přijmout Ciri jako svoji chráněnkyni. Zbývají tak už jen spekulace o místě, kde se bude rozšíření odehrávat. V komunitě kolují momentálně tři lokace – ostrov Thanedd s magickou školou Aretuza, Cidaris, anebo exotická Zerrikanie. Příběh by se pak mohl točit kolem znovuobjevení zkoušky trav, kterou Ciri projde, aby ve čtvrtém díle byla už zmutovanou zaklínačkou.
On Belleteyn night, when tall fires rise,
Whispered wishes go through the quiet skies.
A lion cub’s fate is penned in the stars,
And lilac and gooseberries are never too far.
Tonight, there are no monsters to kill, no roads to roam,
Just quiet thoughts and wishes that try to… pic.twitter.com/dVvjFcRIxD
Zajímavou informací je také odklad vydání. Spoluvýkonný ředitel Michał Nowakowski potvrdil, že Songs of the Past bylo původně plánováno už na rok 2026. Nakonec ale padlo rozhodnutí posunout vydání na rok 2027, aby rozšíření dostálo co nejvyšších kvalit.