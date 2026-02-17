Co mohlo být. Na internet unikla ukázka Bloodlines 2 od původního studia
zdroj: The Chinese Room

Co mohlo být. Na internet unikla ukázka Bloodlines 2 od původního studia

PC PlayStation 5 Xbox Series

17. 2. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

 

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Galerie


Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 bylo velkým zklamáním loňského roku. Není se čemu divit, když se hra potácela ve vývojovém pekle a dokonce musela změnit studio. Před The Chinese Room na hře pracovali Hardsuit Labs a teď konečně vidíme, jak odlišně mohl návrat do světa upírů vypadat.

Gameplay video z vývoje zveřejnil youtuber wesp5, autor rozsáhlého neoficiálního patche pro kultovní první Bloodlines. Záběry ukazují například nemocniční úroveň z původní verze V:tM – Bloodlines 2, která byla vyvíjena ještě pod taktovkou Hardsuit Labs.

Jde o nejrozsáhlejší a nejucelenější pohled na tuto variantu hry od chvíle, kdy Paradox Interactive v roce 2021 Hardsuit Labs z projektu stáhl. Tehdy byl z týmu vyhozen i původní hlavní designér prvního Bloodlines, Brian Mitsoda, a vývoj byl následně svěřen studiu The Chinese Room.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Recenze
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – recenze pokračování upírské klasiky

Uniklá verze působí temněji a víc připomíná klasickou vtahovku ve stylu prvního dílu. Důraz na plížení, potemnělá atmosféra, hororové napětí, které se drží blíž původní atmosféře série. Samozřejmě je vidět, že jde o nedokončený build, ale i tak působí rozdělaný projekt autentičtěji než to, co vzniklo pod taktovou The Chinese Room.

Pro fanoušky série je to ale fascinující pohled do alternativní historie. Záběry ukazují, že hra měla kdysi úplně jiný směr, než jak nakonec dopadla. Otázkou zůstává, zda zveřejnění těchto videí něco změní. Spíš ne. Ale jako archivní relikvie z vývoje, který se dramaticky přepsal, mají velkou přidanou hodnotu. A kdo ví, třeba se někdo rozhodne Bloodlines 2 namoddovat tak, aby více odpovídala původní vizi.

Smarty.cz
Tagy:
upíři RPG
Zdroje:
Hardsuit Labs, Wesp5
Hry:
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase

Nejnovější články