Co mohlo být. Na internet unikla ukázka Bloodlines 2 od původního studia

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 bylo velkým zklamáním loňského roku. Není se čemu divit, když se hra potácela ve vývojovém pekle a dokonce musela změnit studio. Před The Chinese Room na hře pracovali Hardsuit Labs a teď konečně vidíme, jak odlišně mohl návrat do světa upírů vypadat.
Gameplay video z vývoje zveřejnil youtuber wesp5, autor rozsáhlého neoficiálního patche pro kultovní první Bloodlines. Záběry ukazují například nemocniční úroveň z původní verze V:tM – Bloodlines 2, která byla vyvíjena ještě pod taktovkou Hardsuit Labs.
Jde o nejrozsáhlejší a nejucelenější pohled na tuto variantu hry od chvíle, kdy Paradox Interactive v roce 2021 Hardsuit Labs z projektu stáhl. Tehdy byl z týmu vyhozen i původní hlavní designér prvního Bloodlines, Brian Mitsoda, a vývoj byl následně svěřen studiu The Chinese Room.
Uniklá verze působí temněji a víc připomíná klasickou vtahovku ve stylu prvního dílu. Důraz na plížení, potemnělá atmosféra, hororové napětí, které se drží blíž původní atmosféře série. Samozřejmě je vidět, že jde o nedokončený build, ale i tak působí rozdělaný projekt autentičtěji než to, co vzniklo pod taktovou The Chinese Room.
Pro fanoušky série je to ale fascinující pohled do alternativní historie. Záběry ukazují, že hra měla kdysi úplně jiný směr, než jak nakonec dopadla. Otázkou zůstává, zda zveřejnění těchto videí něco změní. Spíš ne. Ale jako archivní relikvie z vývoje, který se dramaticky přepsal, mají velkou přidanou hodnotu. A kdo ví, třeba se někdo rozhodne Bloodlines 2 namoddovat tak, aby více odpovídala původní vizi.