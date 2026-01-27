Co měsíc, to velký update. Arc Raiders slibují na letošní rok hromadu zábavy

Arc Raiders je jedním z těch bájných online jednorožců, kteří nejenže vyšli, ale hlavně si dokázali udržet dlouhodobý zájem. Vzácný jev podpořený ukázkovou podporou po vydání, díky které se jenom na Steamu pravidelný počet hráčů drží nad 400 tisíci ve špičce. A jelikož tým představil nadité plány pro první čtyři měsíce letošního roku, dá se předpokládat, že zájem jen tak nepoleví.
Tým po návratu ze zasloužených odpočinků usedl ke klávesnicím, kde pilně pracuje na dalších přídavcích. První čtyři měsíce letošního roku přímo navážou na zimní event, společně tvoří tematický celek s názvem Escalation. Jak už napovídá, situace ve světě Arc Raiders se bude postupně vyhrocovat – a s ní i počet nepřátel a výzev.
„Zvýšená aktivita ARCu nadále trápí Shani, zatímco Rustbelt je stále zahlcenější. Nikdo ale nemá všechny kousky skládačky. Rozsah blížící se eskalace zůstává neznámý,“ láká oficiální popis. Vydat se budete muset do stále nestabilnějšího Rustbeltu a připravovat se na to, co přijde.
První kapitola Headwinds dorazí už 27. ledna a bude spíš menšího rázu. Přidá novou volbu při matchmakingu, která bude vyhledávat zápasy výhradně pro hráče s úrovní 40+, objeví se speciální nastavení mapy a také nový projekt, jehož plněním získáte další odměny.
Masitější porce obsahu dorazí v únoru se Shrouded Sky. Pravděpodobně přibude opravdu hutný noční déšť coby nové počasí a s ním další typ nepřátel řízených umělou inteligencí. Opět se obmění projekt a k němu přibude nový Raider Deck, což je místní obdoba battle passu. Taktéž se otevře okno pro expedice, což je systém resetování postupu, a aktualizuje se mapa.
V březnu situaci vyeskaluje další nová podmínka pro mapy a druh nepřítele podpořený dalším projektem a aktualizací Scrappyho – kohouta, co vám po každém zápase přináší základní materiály. Vše završí duben s Riven Tides, kde dostaneme novou mapu, obrovského robota, počasí a znovu se otevře okno pro expedice.
Mezi všemi velkými kusy obsahu se ještě budou linout drobnější prvky jako dodatečné úkoly, nové dovednosti, eventy, trialy, předměty, kosmické doplňky a vylepšení uživatelského rozhraní a jiných systémů. Studio má zkrátka řadu způsobů, jak všech svých 12 milionů zákazníků potěšit.