zdroj: Maverick Games

PC

Clutch je nevídaným spojením příběhu a bombastických závodů na franouzské Riviéře

12. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Clutch
Clutch
Clutch
Galerie

Maverick Games během letošního Summer Game Festu konečně odhalili svůj debutový projekt Clutch. Půjde o poměrně netradiční, filmově laděnou závodní hru v otevřeném světě zasazenou na francouzskou Riviéru. Za projektem stojí bývalý kreativní ředitel série Forza Horizon Mike Brown, takže není překvapením, že Clutch okamžitě přitáhl pozornost nadšenců arkádových závodů.

První trailer ukázal rozsáhlou verzi Monaka a okolního pobřeží. Podle Browna nejde o přesnou kopii skutečného města. Vývojáři ministát úmyslně zvětšili, aby nabídl více prostoru pro závodění a průzkum, přičemž zachovali všechny hlavní silnice a známé památky. Monako však tvoří jen část mapy. Otevřený svět se rozprostírá podél celé francouzské Riviéry a zahrnuje lokace jako Cannes, Saint-Tropez, Verdon Gorge i oblasti sahající až k Alpám.

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Vývojáři slibují svět plný krásných scenérií, pobřežních silnic, horských průsmyků a městských center určených nejen k závodění, ale i k volnému objevování. Zajímavostí je také herecké obsazení, které podtrhuje, jak velkou roli bude hrát příběh a filmečky. Ve hře se objeví například Jane Perry známá z Returnalu nebo Peter Serafinowicz, kterého můžete znát mimo jiné jako hlas Darth Maula z Epizody I nebo ze Strážců galaxie. Další role ztvární třeba Tosin Cole a Little Simz.

Příběh se bude točit kolem sourozenců Teho a Cass Martialových, kteří bojují s prestižním a drahým světem oválového závodění a nelegálními pouličními závody, jenže se nakonec zamotají do velkého spiknutí napříč závodním světem podél francouzské Riviéry. Konflikt, který nakonec ohrozí víc než jejich závodní kariéru.

Po letech dominace Forzy Horizon tak na obzoru možná vzniká nový konkurent v oblasti otevřených závodních her. Clutch vyjde na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC během jara 2027.

Smarty.cz
Tagy:
realistická příběhová
Zdroje:
Maverick Games
Hry:
Clutch
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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