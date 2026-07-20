Cliff Bleszinski se vrací ke hrám. Poučil se z minulosti, nechce dělat kompetitivní multiplayer

Gears of War dodnes patří mezi nejdůležitější značky Xboxu, která se letos vrátí na samotný začátek ikonické války s Locusty. Za úspěchem série stojí mimo jiné i Cliff Bleszinski, její duchovní otec, který se dříve výrazně podepsal také pod značkou Unreal Tournament. A právě střílečkový veterán by se po několikaleté pauze rád vrátil do herního průmyslu.
CliffyB to přiznal v rozsáhlém rozhovoru pro 80 Level, kde tak trochu zpytoval svědomí a ohlížel se za svou kariérou i tím, co všechno se během ní pokazilo. Sám si přiznal, že udělal spoustu chyb, na které doplatilo jeho poslední studio Boss Key Productions, jemuž neuspěli ani Lawbreakers, ani Radical Heights.
Mezi ty největší chyby prý rozhodně patřilo jeho ego, ale také alkoholismus. Sám vzpomíná na to, jak z funkčního alkoholika pomalu přešel do nefunkčního, což se na vedení firmy negativně promítlo. Chyby ale našel i jinde, jako třeba v nepříliš dobré vydavatelské smlouvě s Nexonem, nebo v rozhodnutí, že Lawbreakers nevyšli na Xboxu, tedy platformě, na níž tvůrce hráči znali nejlépe.
Vše kulminovalo s koncem Boss Key Productions, což Bleszinského semlelo, takže začal ještě více pít, špatně spát, až se letos na jaře ocitl na nemocničním lůžku, kde se pokusil přehodnotit svůj život. Aktuálně je tak čtyři měsíce střízlivý a pomalu v sobě opět nachází vůli a chtíč tvořit videohry.
„V konečném důsledku chci vytvářet postavy a světy. Chci tvořit věci, za které se lidé budou převlékat v rámci cosplaye a jaké si nechají vytetovat na své tělo,“ přiznal.
Jeho nový projekt je tak logicky ještě v plenkách a spíše v jeho hlavě, než aby měl konkrétní obrysy. Jedním si je ovšem jistý – jeho novinka nebude kompetitivním PvP titulem. Sám přiznává, že je dnes spíše PvE hráčem, a vzpomíná na to, jak režim Hordy v podstatě zachránil Gears of War 2. A podle něho hráči přesně chtějí rychle naskočit do akce, aniž by se museli nervovat.
Vzhledem k tomu, kolik kompetitivních PvP her v poslední době neuspělo, je to v zásadě dobré rozhodnutí, které by se mohlo vyplatit. Jelikož je ale projekt v plenkách a sotva na papíře, bude s velkou pravděpodobností ještě pár let trvat, než z něho uvidíme něco konkrétnějšího. Palce mu ale rozhodně držíme.