Clair Obscur nevládne všude: Nejlepší a nejhorší hry loňského roku podle Metacriticu
zdroj: Metacritic

Clair Obscur nevládne všude: Nejlepší a nejhorší hry loňského roku podle Metacriticu

7. 1. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Agregátor hodnocení Metacritic zveřejnil seznam nejlepších a nejhorších her roku 2025 podle metascore. Vybral 20 nejlepších her pro každou platformu, ale i 10 nejhorších napříč PC a konzolemi. Kritériem pro umístění muselo být u nejlepších her alespoň sedm recenzí od světových médií, u propadáků pak minimálně čtyři.

V trojici nejlépe hodnocených her na PC se umístily od třetího místa po první v tomto pořadí: Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince a Hades II. Středověké RPG Kingdom Come: Deliverance 2 od tuzemského studia Warhorse skončilo mimo první desítku na dvanácté příčce.

Hades II
Recenze
Hades II – recenze pokračování starořeckého roguelite

Na Switchi pak zvítězila The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ve verzi pro Switch 2, na druhém místě skončil Hades II, který je krom PC dostupný pouze na hybridní konzoli, a bronz si odnesla opět Zelda s Breath of the Wild pro Switch 2. Z nových her od Nintenda pak můžeme zmínit Donkey Kong Bananza na pátém místě jako nejlepší exkluzivitu pro Switch 2. Mario Kart World skončil šestnáctý, zatímco Metroid Prime 4: Beyond se do první dvacítky vůbec nedostal.

Třetí místo nejlepších her podle Metacriticu pro Xbox obsadil Hollow Knight: Silksong, na druhém skončilo Clair Obscur a zlatou příčku obsadilo Split Fiction. Ze zajímavostí můžeme uvést nejvyšší umístění pro Monster Hunter Wilds na pátém nebo Kingdom Come 2 na osmém místě. Na dvanáctém místě se potom umístil Silent Hill 2, který si na Xboxu odbyl premiéru po roce od vydání na ostatních platformách.

zdroj: Vlastní

U PlayStationu bodovala na třetím místě bývala exkluzivita Microsoftu v podobě Forzy Horizon 5, na druhém místě skončil Silksong a vítězné zlato si odnáší Expedition 33. Exkluzivní Death Stranding 2: On the Beach vyšplhalo na sedmou příčku. Další bývalá exkluzivita – Indiana Jones and the Great Circle – skončila čtrnáctá, zatímco KCD2 až patnácté.

No, a mezi desítkou nejhorších her najdeme na samém dně v tomto pořadí od špatné po tu skutečně nejhorší hack-and-slash Pohádku tisíce a jedné noci Blood of Mehran, pak mobilní Fire Emblem Shadows a na samém dně MindsEye s metascore pouhých 28 ze 100.

horor akční sci-fi RPG survival adventura historická tahová česká hra kooperace logická arkáda JRPG válečná otevřený svět Silent Hill (série) simulator roguelike Zelda skákačka belle époque
Metacritic
The Legend of Zelda: Breath of the Wild Metroid Prime 4: Beyond Hollow Knight: Silksong The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Indiana Jones and the Great Circle Forza Horizon 5 Silent Hill 2 Death Stranding 2: On the Beach Hades II Monster Hunter Wilds Kingdom Come: Deliverance 2 Clair Obscur: Expedition 33 Split Fiction MindsEye Mario Kart World Donkey Kong Bananza Blue Prince
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
