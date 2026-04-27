Clair Obscur: Expedition 33 slaví první narozeniny. Oslavte je fešnou kšticí
zdroj: Sandfall Interactive

PC PlayStation 5 Xbox Series

27. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Jestli chcete další důkaz o relativitě času a jeho zvláštním průběhu, máte ho mít. V pátek uplynul přesně rok od chvíle, kdy na počítače a konzole vtrhlo francouzské JRPG Clair Obscur: Expedition 33, které si po celém světě okamžitě získalo přízeň hráčů, ale také kritiků.

Výročí se samozřejmě nemohlo obejít bez velkých oslav a díků fanouškům, které podpořila nová aktualizace. V ní najdete u vybraných obchodníků nové účesy pro všechny hratelné postavy. Konkrétně účes Gustava je k dostání u obchodníka poblíž útesů Stone Wave, zatímco účesy pro Versa, Maelle, Lune, Sciel a Monoca najdete u obchodníka poblíž Grosse Tête.

Patch s označením 1.5.5 nicméně nepřidává pouze bujné kštice, ale rovněž řeší několik technických komplikací. Upravilo se pár textů u trofejí, opravovaly se kolize a řesil se také problém s outfitem Danseuse. Také byste už měli být schopní odpočívat na místech, kde si zrovna nějaké postavy povídají.

S výročím také přichází aktualizace prodejních čísel. Vývojáři se chlubí, že se jim za 12 měsíců povedlo do světa vyslat přes 8 milionů kopií. Reálná hráčská základna nicméně bude ještě větší, jelikož titul je rovněž součástí služby Game Pass, kde se k němu pohodlně dostanete za měsíční poplatek.

„Od uvedení hry na trh jsme byli ohromení tím, jak na ni fanoušci reagují. Každý den byl pro nás jako sen a všem našim hráčům vděčíme za to, že jim budeme navždy oddaní. Díky vám byl tento rok nezapomenutelný,“ pronesl kreativní ředitel Guillaume Broche.

Zajímavá jsou nicméně i další čísla, třeba skladby ze soundtracku na streamovacích službách zaznamenaly víc než 617 milionů přehrání. Připomenout bychom měli rovněž neuvěřitelný úspěch v různých žebříčcích, kdy aktuální statistiky hovoří o celkových 513 oceněních v různých kategoriích za hru roku, čímž Clair Obscur dalece překonalo třeba Elden Ring se zhruba 435 prvenstvími.

A pokud náhodou máte Clair Obscur: Expedition 33 tak moc rádi, že se teď chcete oblékat do francouzského stylu, představila se u příležitosti prvních narozenin také řada nového merche, kde nechybí pruhované triko od značky Orcival nebo červený baret od Le Beret Francais.

tahová JRPG belle époque
Sandfall Interactive
Clair Obscur: Expedition 33
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
