Clair Obscur: Expedition 33 slaví první narozeniny. Oslavte je fešnou kšticí

Jestli chcete další důkaz o relativitě času a jeho zvláštním průběhu, máte ho mít. V pátek uplynul přesně rok od chvíle, kdy na počítače a konzole vtrhlo francouzské JRPG Clair Obscur: Expedition 33, které si po celém světě okamžitě získalo přízeň hráčů, ale také kritiků.
Výročí se samozřejmě nemohlo obejít bez velkých oslav a díků fanouškům, které podpořila nová aktualizace. V ní najdete u vybraných obchodníků nové účesy pro všechny hratelné postavy. Konkrétně účes Gustava je k dostání u obchodníka poblíž útesů Stone Wave, zatímco účesy pro Versa, Maelle, Lune, Sciel a Monoca najdete u obchodníka poblíž Grosse Tête.
Patch s označením 1.5.5 nicméně nepřidává pouze bujné kštice, ale rovněž řeší několik technických komplikací. Upravilo se pár textů u trofejí, opravovaly se kolize a řesil se také problém s outfitem Danseuse. Také byste už měli být schopní odpočívat na místech, kde si zrovna nějaké postavy povídají.
S výročím také přichází aktualizace prodejních čísel. Vývojáři se chlubí, že se jim za 12 měsíců povedlo do světa vyslat přes 8 milionů kopií. Reálná hráčská základna nicméně bude ještě větší, jelikož titul je rovněž součástí služby Game Pass, kde se k němu pohodlně dostanete za měsíční poplatek.
„Od uvedení hry na trh jsme byli ohromení tím, jak na ni fanoušci reagují. Každý den byl pro nás jako sen a všem našim hráčům vděčíme za to, že jim budeme navždy oddaní. Díky vám byl tento rok nezapomenutelný,“ pronesl kreativní ředitel Guillaume Broche.
Zajímavá jsou nicméně i další čísla, třeba skladby ze soundtracku na streamovacích službách zaznamenaly víc než 617 milionů přehrání. Připomenout bychom měli rovněž neuvěřitelný úspěch v různých žebříčcích, kdy aktuální statistiky hovoří o celkových 513 oceněních v různých kategoriích za hru roku, čímž Clair Obscur dalece překonalo třeba Elden Ring se zhruba 435 prvenstvími.
A pokud náhodou máte Clair Obscur: Expedition 33 tak moc rádi, že se teď chcete oblékat do francouzského stylu, představila se u příležitosti prvních narozenin také řada nového merche, kde nechybí pruhované triko od značky Orcival nebo červený baret od Le Beret Francais.