Clair Obscur: Expedition 33 musí vrátit dvě ocenění kvůli využití generativní AI
Clair Obscur: Expedition 33 musí vrátit dvě ocenění kvůli využití generativní AI

22. 12. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 na letošních The Game Awards sbíralo ceny lopatou a čekalo se, že bude francouzské JRPG bodovat i v jiných herních žebříčcích. Očekávání se naplnila, ale radost v některých případech netrvala dlouho. Studio Sandfall Interactive totiž muselo svá ocenění z Indie Game Awards obratem vrátit kvůli porušení pravidel týkajících se využití umělé inteligence.

K situaci došlo během pátečního vyhlašování cen zaměřených na nezávislou scénu. Clair Obscur zde zvítězilo v kategoriích nejlepší debut a hra roku, jenže už následující den pořadatelé obě ocenění odebrali a titul diskvalifikovali. Důvodem bylo použití generativní AI při vývoji, které je podle pravidel soutěže striktně zakázané.

Problém spočíval už v samotném přihlášení hry. Studio Sandfall Interactive tehdy uvedlo, že při vývoji žádnou generativní umělou inteligenci nevyužilo. Tvrzení se však později ukázalo jako nepravdivé. Už krátce po vydání si část hráčů všimla AI generovaných assetů, které vývojáři následně v aktualizacích nahradili ručně vytvořenými verzemi. Tvůrci tehdy argumentovali tím, že šlo pouze o dočasné textury, jež před vydáním akorát zapomněli nahradit finální verzí. Ostatně něco podobného se týkalo i chváleného sci-fi The Alters.

Ona prokázaná lež ale nakonec Clair Obscur stála vítězství. Celá kauza zároveň znovu otevírá otázku, jak přísně by se mělo využití AI posuzovat. Řada vývojářů dnes otevřeně přiznává, že si umělou inteligencí ulehčuje alespoň některé části vývoje. Rozhodující tak možná nebude samotné použití, ale jeho rozsah – případně to, jak dobře se ho podaří skrýt. Nicméně v tomto případě mohla v konečném důsledku sehrát svou roli stále horečnatá diskuze o tom, jestli je Clair Obscur: Expedition 33 vůbec nezávislá hra.

Clair Obscur: Expedition 33
Novinky
Vítězové The Game Awards 2025. Dominovalo Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come ostrouhalo

„Indie Game Awards zaujímají tvrdý postoj k využití generativní AI během celého nominačního procesu i během slavnostního ceremoniálu. Při podání žádosti o posouzení zástupce společnosti Sandfall Interactive potvrdil, že při vývoji nebyla použitá generativní umělá inteligence. Vzhledem k tomu, že společnost Sandfall Interactive následně potvrdilo její využití, je hra Clair Obscur: Expedition 33 diskvalifikovaná z nominací,“ píše se ve vysvětlení.

Pro někoho neštěstí, pro jiné sláva. Nakonec se tak z vítězství v hlavní kategorii dodatečně mohl radovat povedený Blue Prince, zatímco ocenění za nejlepší debut si odneslo Sorry We're Closed, které si shodou okolností můžete do dnešních 17:00 aktivovat zdarma na Epicu.

