Civilization VII chystá masivní update o velikosti rozšíření. Test of Time překope fungování věků

Civilization VII krok po kroku putuje k tomu, k čemu stoupala každá další civilizace před ní – stát se tím nejlepším dílem strategické série. Po kostrbatých začátcích na první výročí Firaxis črtá, jaká bude budoucnost nejnovějšího dílu. Čekají nás změny, které by vydaly klidně na samostatný datadisk.
Po sérii rychlých úprav, hotfixů a menších DLC se teď začíná rýsovat jasnější budoucnost. Prvním krokem je update 1.3.2, který má dorazit „velmi brzy“, i když přesné datum zatím nepadlo. Přinese praktická vylepšení uživatelského rozhraní v podobě vnořených tooltipů, další balanční úpravy několika civilizací ,včetně Francouzského impéria a Mughalů, a také přepracování diplomacie řízené umělou inteligencí, pobřežních nájezdů a systému atraktivity políček mapy.
Jako drobný, ale vítaný bonus Firaxis zdarma přidá Gilgameše, legendárního geroje z Uruku, který se vrací do série jako poděkování komunitě. Hlavní tahák ale přijde na jaře. Tehdy má vyjít obří aktualizace s názvem Test of Time, kterou vývojáři sami popisují jako update o velikosti datadisku. Jejím cílem je zásadně přepracovat tok celé hry napříč érami a znovu promyslet, jak fungují cíle, tempo a dlouhodobý postup.
Součástí tohoto procesu bude i otevřenější spolupráce s komunitou. Zájemci dostanou možnost si velké změny vyzkoušet v rámci Firaxis Feature Workshopu, tedy testovacího prostředí, kde bude možné nové systémy připomínkovat ještě před jejich finálním nasazením. Civilizace VII tak prochází podobnou evolucí jako její předchůdci: od kontroverzního startu přes postupné úpravy až k verzi, která si znovu získá důvěru dlouholetých fanoušků. Pokud se Test of Time povede, může se z letošního jara stát moment, kdy si hra definitivně najde oblibu i mezi těmi nejzarytějšími odpůrci.