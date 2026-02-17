Čínský gigant NetEase odřízl další západní studio. Anchor Point se ale nevzdávají
17. 2. 2026

Čínský gigant NetEase dál přehodnocuje svou západní kapitolu. Po listopadovém odříznutí tvůrců Watch Dogs: Legion padla sekera na zátylek akčnímu studiu Anchor Point, které oznámilo, že přechází do nezávislého režimu. A navzdory turbulentnímu vývoji tvrdí, že rozhodně nekončí – jen hledá nové partnery.

Změnu potvrdil na LinkedInu šéf Paul Ehreth, bývalý hlavní designér Control. Podle něj jde o významný krok, ke kterému ale tým přistupuje s optimismem a jasnou vizí. Anchor Point bylo založeno v roce 2023 s cílem vytvářet ambiciózní akční adventury pro PC a konzole. Studio tehdy vzniklo pod hlavičkou NetEase.

Jenže NetEase v posledních měsících výrazně přehodnocuje svou západní expanzi. Během krátké doby ukončilo spolupráci nebo zavřelo hned několik studií, přičemž tři z nich skončily během jediného týdne loni v listopadu. Některé týmy se pokusily restartovat jako nezávislé subjekty, například T-Minus Zero, ale bez původního vedení.

Anchor Point si alespoň udrželo svého šéfa. Ehreth zdůrazňuje, že tým zůstává plně soustředěný na vývoj své dosud neoznámené hry. Nadšení ale samo o sobě nestačí. Studio otevřeně přiznává, že nyní hledá investory a nové partnery, kteří by pomohli zaplnit finanční mezeru po odchodu NetEase. Ehreth dokonce přímo vyzývá zájemce, aby se ozvali, pokud sdílejí jeho vizi budoucnosti projektu.

 

Ehreth poděkoval NetEase za podporu, zdroje i důvěru, které podle něj umožnily vybudovat špičkový tým a položit základy něčeho výjimečného. Ať už jsou za tím skutečné dobré vztahy, nebo prostá nutnost zůstat profesionální při hledání nových investorů, Anchor Point se snaží působit jako studio, které se nevzdává.

NetEase tak přichází o další západní tým, ale Anchor Point zatím odmítá přidat své jméno na seznam zaniklých studií a místo toho se snaží vydat vstříc nezávislosti.

