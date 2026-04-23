Chystaná oprava Crimson Desert je tady: Nové obtížnosti, lepší inventář a ovládání
zdroj: Pearl Abyss

PC PlayStation 5 Xbox Series

23. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Galerie

Studio Pearl Abyss posílá do světa slíbený patch 1.04 pro Crimson Desert, který cílí hlavně na hráčský komfort, rozšíření samotných herních systémů i nápravu kritizovaných deisgnových rozhodnutí. Aktualizace přináší několik dlouho žádaných funkcí, včetně nastavení obtížnosti, rozšířeného úložiště nebo úprav soubojů a ovládání, které mají březnový hit, jenž prodal přes 5 milionů kopií, posunout zase o kus dál.

Jednou z nejviditelnějších novinek je právě možnost volby obtížnosti. Nově můžete přepínat mezi Easy, Normal a Hard režimem, přičemž standardní nastavení odpovídá původnímu balancu. Těžká varianta přitvrzuje nejen vyšším počtem životů nepřátel, ale i mechanismy. Protivníci jsou silnější, někteří bossové dostali nové vzorce chování. Taky okna pro parírování či úskoky jsou výrazně přísnější. Do toho přibyly i nové schopnosti pro vybrané postavy a drobné úpravy plynulosti útoků, takže souboje působí o něco svižněji a čitelněji.

Výrazné změny se dotkly také bydlení a správy předmětů. Domy teď nabízí více možností rozvržení interiéru a praktičtější ovládání, včetně způsobu, jak hromadně sbírat nábytek. Ještě důležitější je ale rozšíření úložného systému. Nově můžete při craftingu nebo vaření sahat přímo do uložených zásob, aniž byste je museli tahat do inventáře. Jde o zdánlivou drobnost, která ale ve výsledku výrazně zrychluje běžné hraní a přehrabování se v nabídkách.

Patch se zaměřuje i na ovládání a uživatelské rozhraní. Přibyly přednastavené konfigurace pro klávesnici i ovladače, což ocení hlavně hráči, kteří nechtějí trávit čas detailním nastavováním každého útoku a komba. Inventář je přehlednější díky kategoriím, mapa dostala lepší nástroje pro filtrování a celkově se zlepšila orientace v obchodech i questech. Nechybí ani krok směrem k přístupnosti, konkrétně režim pro lidi s poruchami barevného vidění.

Na technické úrovni se vývojáři zaměřili na vizuální stránku a optimalizaci. Vzdálené scenérie jsou detailnější, osvětlení a textury by měly být kvalitněji a postavy si drží vyšší úroveň detailů i na větší vzdálenost. Současně proběhly optimalizace napříč platformami spolu s celkovým zlepšením stability a tradiční dávkou oprav chyb.

Zajímavým bonusem mimo samotnou hru je i plánované vydání prvního dílu oficiálního soundtracku. Ten má obsahovat 75 skladeb a dorazí jako bezplatné DLC na Steam a Epic Games Store, zároveň se objeví i na streamovacích službách a YouTube kanálu studia.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy akční RPG
Zdroje:
Pearl Abyss
Hry:
Crimson Desert
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články