Chystají se hned dvě hry ze světa Kola času. Přibude k nim animovaná tvorba i hraný film

Fanoušky hrdinské fantasy Kolo času před nějakou dobou postihly smutné zprávy, když se Amazon rozhodl po třech sériích zaříznout poměrně dobrou seriálovou adaptaci. Nicméně nezoufejte! Patříte-li mezi ty, jež zpráva zastihla nepřipravené, držitel licence iwot Studios vám brzy naservíruje hned několik řešení pro zmírnění smutku.
Společnost podle všeho spolupracuje s Initiate Entertainment a producentem vynikajícího seriálu Arcane, Thomasem Vu, hned na několika projektech. Zaprvé se chystá dvojitá nálož animované zábavy v podobě jednoho celovečerního filmu a seriálu. Zároveň s nimi se ale chystá i nová počítačová a mobilní hra.
„Vidím obrovskou příležitost v tom, že se značka Kolo času rozšíří o zcela autentické, ucelené, interaktivní a animované příběhové zážitky. Hloubka světa poskytuje základ pro trvalý růst značky napříč různými platformami,“ řekl Vu webu Variety.
Iwot to zjevně se značkou a její transmedialitou myslí skutečně vážně. Tyto tři nové projekty se totiž přidávají k dalším třem dříve oznámeným, kam spadá i AAA akční RPG s otevřeným světem, které oznámilo v minulém roce. Jeho vývoj vede bývalý prezident Warner Bros. Games Craig Alexander, který se podílel na stále fungujících MMO The Lord of the Rings Online a Dungeons & Dragons Online.
Společně s tím vším ještě vzniká další animovaný film s aktuálním názvem The White Tower, ale též Age of Legends, což je pro změnu hraný snímek režírovaný Kari Skogland. Firma se mezitím netají velkými ambicemi a sama prohlašuje, že by v herním rybníčku chtěla na licenci vybudovat velkolepou sérii, která se bude podobat třeba Assassin's Creed.
Plány jsou skutečně ambiciózní, ale uvidíme, jestli se je nakonec vůbec povede přetavit do reálných produktů. Iwot značku vlastní už od roku 2004 a zmíněný seriál od Amazonu byl asi tím nejúspěšnějším, na co se během těch více než 20 let zmohl. Ostatně už teď vedení zmíněného velkého RPG upozorňuje, že vydání je ještě vzdálené a titul se klidně může objevit až na další generaci konzolí. Snad ale vývoj půjde klidněji než v případě akční adaptace z roku 1999, jejíž existence je vzhledem k divokému vývoji menším zázrakem.