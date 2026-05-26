Chystá se kostičkové Lego Skylines. Korejská agentura neuhlídala rating
zdroj: Paradox Interactive

26. 5. 2026 18:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Vypadá to, že se chystá další spojení nejslavnější stavebnice světa a videohry. Tentokrát mnohem logičtější než třeba Lego Batman – s budováním měst. Ratingové agentuře v Jižní Koreji totiž uniklo hodnocení dosud neoznámené hry LEGO Skylines.

Na únik upozornil server Gematsu a titul se objevil po boku her jako Persona 4 Revival nebo Gears of War: E-Day. Na rozdíl od nich ale LEGO Skylines zatím nebylo oficiálně představeno. Podle dostupných informací pod projektem podepsaný Paradox Interactive, tedy firma stojící za sérií Cities: Skylines. 

Korean-Ratings_05-26-26_001 zdroj: grac.or.kr

Dává to docela smysl. Cities: Skylines se zaměřuje na plánování měst, dopravu, služby a infrastrukturu, tedy věci, které se s LEGO City estetikou propojují skoro automaticky. Pokud hra skutečně existuje, dá se čekat spíš kreativnější a přístupnější pojetí budování měst než realistická simulace. Na rozdíl od starého SimCity navíc Cities: Skylines nikdy nestavělo na katastrofách nebo destrukci, ale hlavně na samotné výstavbě a managementu.

Načasování ratingu zároveň naznačuje, že oznámení může být blízko. Blíží se období velkých herních akcí jako Summer Game Fest nebo Gamescom, takže právě tam by se LEGO Skylines mohlo poprvé ukázat.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
