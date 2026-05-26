Chystá se kostičkové Lego Skylines. Korejská agentura neuhlídala rating

Vypadá to, že se chystá další spojení nejslavnější stavebnice světa a videohry. Tentokrát mnohem logičtější než třeba Lego Batman – s budováním měst. Ratingové agentuře v Jižní Koreji totiž uniklo hodnocení dosud neoznámené hry LEGO Skylines.
Na únik upozornil server Gematsu a titul se objevil po boku her jako Persona 4 Revival nebo Gears of War: E-Day. Na rozdíl od nich ale LEGO Skylines zatím nebylo oficiálně představeno. Podle dostupných informací pod projektem podepsaný Paradox Interactive, tedy firma stojící za sérií Cities: Skylines.
Dává to docela smysl. Cities: Skylines se zaměřuje na plánování měst, dopravu, služby a infrastrukturu, tedy věci, které se s LEGO City estetikou propojují skoro automaticky. Pokud hra skutečně existuje, dá se čekat spíš kreativnější a přístupnější pojetí budování měst než realistická simulace. Na rozdíl od starého SimCity navíc Cities: Skylines nikdy nestavělo na katastrofách nebo destrukci, ale hlavně na samotné výstavbě a managementu.
Načasování ratingu zároveň naznačuje, že oznámení může být blízko. Blíží se období velkých herních akcí jako Summer Game Fest nebo Gamescom, takže právě tam by se LEGO Skylines mohlo poprvé ukázat.