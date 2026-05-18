Chystá se duchovní nástupce Titanfallu. Pracují na něm tvůrci nešťastného Splitgate
18. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

I přes počáteční úspěch se z free-to-play střílečky Splitgate vyklubal nešťastný projekt, který brzy přišel o hráče, jež nepřilákala zpět ani dvojka obohacená o podtitul Splitgate: Arena Reloaded. Studio 1047 Games se ale rozhodně nevzdává a coby svůj další titul si zvolilo něco, po čemž fanoušci už drahnou chvíli volají.

Podle zjištění webu Insider Gaming tým podle všeho pracuje na duchovním nástupci Titanfallu pod kódovým označením Empulse. Návratu značky brání především vydavatelské EA, ačkoliv by fanoušci další kapitolu ve světě od Respawnu přivítali s otevřenou náručí. To nicméně otevírá příležitosti jiným týmům, kteří se mohou pokusit vytvořit něco podobného.

Insider Gaming získal záběry z hraní pre-alfy, které zachycující multiplayerový zápas v režimu týmového deathmatche, kde postavy využívají přitahovacích háků, běhají po stěnách a skáčou do výšek díky vystřelovacím platformám. Hlavním spojením s inspiračním zdrojem nicméně není pohyb, nýbrž možnost využít velké mechy, které najdete roztroušené po mapě a mají vypadat opravdu dost podobně těm z oblíbené akce.

Část záběrů tak například zachycovala hráče, který se do jednoho takového stroje dostal a následně dominoval celému zápasu díky jeho rotačnímu kulometu. Není jasné, jestli mechové budou rozdělení do jednotlivých tříd, nicméně tento konkrétní měl ve výbavě štít a mocný raketomet.

K oznámení hry by mohlo dojít ještě letos, přičemž informace jdou ruku v ruce s dřívějším prohlášením generálního ředitele společnosti Iana Proulxe, který oznámil, že malý tým ve studiu už pracuje na nové střílečce inspirované právě Titanfallem, ale také Call of Duty: Black Ops III.

Pro 1047 Games by každopádně mohlo jít o potřebný krok stranou, kdy se konečně zbaví barevných arkádových arén na úkor jiného druhu akce, jehož atmosféru nicméně web připodobňuje k dalšímu neúspěšnému projektu – XDefiant od Ubisoftu. Nakonec ale může jít o povedenou kombinaci, která alespoň trochu nasytí hlad po pořádné mecha akci. Jen by ale v ideálním případě měla mít i singleplayer...

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nailcrown – Oznámení
