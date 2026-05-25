Checkpoint: Turnajové veselí, Paříž pod NDA a japonská pohoda

Další týden, další dávka herních obsesí, pracovních tajností a podivně specifických forem únavy. Zatímco část redakce ladí online strategie, jiná se utápí v japonských arkádových závodech a průmyslové logistice, a také si létá po Evropě. Žánry střídáme ve hrách i v životě jako na běžícím páse a především se sami sebe snažíme přesvědčit, že člověk prakticky nepotřebuje spánek. Ale rozhodně potřebuje uznání!
Jakub Malchárek – Turnaj za dveřmi
Si tak říkám, jestli jsme si touto rubrikou na sebe tak trochu neupletli bič. Já se totiž o hře, které jsem o víkendu věnoval zdaleka nejvíce času, nemůžu zatím vůbec rozepsat, neb má mise patří do kategorie „přísně tajné“.
Protože nás ale hry nejen živí, ale hlavně stále baví, dává rozum, že netrávíme čas jen u jednoho titulu. Takže vedle recenzentských povinností poctivě trénuju na první CZ/SK turnaj v Heroes of Might and Magic: Olden Era. Momentálně je registrovaných necelých 50 hráčů.
Hrát se bude template Exodus, čili mapa s jedním hrdinou hodně založená na ekonomice, postupném rozvoji a soubojem s protivníkem co deset dní, než jeden z vás nasbírá dvě vítězství.
Minulý týden jsem projel mapu za všechny frakce, tento mám v plánu dát si už pár utkání proti lidskému soupeři online. Realisticky mám ambice umístit se někde v prvních dvou třetinách. Olden Era je venku teprve chvíli a upřímně jsem multiplayeru tolik času zatím nevěnoval. I teď objevuju nové synergie a skryté síly jednotek, o kterých jsem si myslel, že jsou neužitečné.
Nicméně jako všechno, co se týká her, mě to přivedlo na pracovní myšlenku: Napsat příručku k online hraní Olden Era. Myslím si totiž, že spousta lidí Heroesy považuje primárně za singleplayerovou záležitost, ale jeden z důvodů, proč jsou i staré díly pořád populární, je extrémně živá multiplayerová komunita. Nemluvě o tom, že proti lidskému soupeři se hraje docela jinak.