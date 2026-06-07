Chcete si zahrát další asymetrickou hororovou hru? SAW: Genesis nabídne osvědčený koncept v poválečném prostředí

Ačkoliv se filmová série Saw už několik let snaží o návrat, zatím se jí to moc nedaří. Proto to značka znovu zkouší v oblasti digitální zábavy, kde se po nemastných a neslaných adaptacích chystá originální multiplayerovka SAW: Genesis, a to rovnou pod křídly ostřílených hororových fajnšmekrů z Bloober Teamu.
Nicméně známý polský celek v tomto případě figuruje pouze coby vydavatel. Vývoj má na starosti tandem Broken Mirror Games a Anshar Studios, kteří se na známou látku podívají neotřelou optikou a výletem do historie. Místo nepěkné přítomnosti se přenesete do pochmurného období po první světové válce, kde se jeden filozof rozhodl napravit lidstvo skrze utrpení a oběti.
Tentokrát logicky bude chybět samotný Jigsaw, jehož vystřídá Soudce. Jde o jednoho z prvních tvůrců nebezpečných pastí, jímž se známý záporák do velké míry inspiroval. Bude v každém zápasu zkoušet tři Obviněné, kteří se pokusí uniknout z jeho smrtícího labyrintu prostřednictvím dobré týmové spolupráce i trochy jejich vlastního masa.
V základu jde tedy o relativně tradiční šablonu asymetrického hororu, která se jistě inspirovala u Dead by Daylight. Zápasy se budou odehrávat 3 na 1 v procedurálně generovaných mapách, protkaných dilematy a nechutnými hádankami, jejichž následky vás mohou pronásledovat po celý zbytek hry. Tedy pokud nebudete v roli Soudce, který všechny tyto nástrahy řídí ze stínů.
Tvůrci tvrdí, že hlavní změnou oproti jiným asymetrickým multiplayerovkám je fakt, že Soudce je fyzicky velmi zranitelný a nespoléhá na sílu. Místo toho musí na mapách využívat tajné chodby, detekci zvuků, halucinogenní plyny, paralyzující toxiny či komplice, který může Obviněné odtáhnout do nebezpečných pastí.
Utrpení v SAW: Genesis odstartuje snad ještě letos v předběžném přístupu na PC. Ke hře se dostanete nejdříve formou uzavřeného testu, k němuž se můžete přihlásit na oficiálních stránkách.