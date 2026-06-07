zdroj: Bloober Team

PC

Chcete si zahrát další asymetrickou hororovou hru? SAW: Genesis nabídne osvědčený koncept v poválečném prostředí

7. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Ačkoliv se filmová série Saw už několik let snaží o návrat, zatím se jí to moc nedaří. Proto to značka znovu zkouší v oblasti digitální zábavy, kde se po nemastných a neslaných adaptacích chystá originální multiplayerovka SAW: Genesis, a to rovnou pod křídly ostřílených hororových fajnšmekrů z Bloober Teamu.

SAW: Genesis
SAW: Genesis
SAW: Genesis
Galerie

Nicméně známý polský celek v tomto případě figuruje pouze coby vydavatel. Vývoj má na starosti tandem Broken Mirror Games a Anshar Studios, kteří se na známou látku podívají neotřelou optikou a výletem do historie. Místo nepěkné přítomnosti se přenesete do pochmurného období po první světové válce, kde se jeden filozof rozhodl napravit lidstvo skrze utrpení a oběti.

Tentokrát logicky bude chybět samotný Jigsaw, jehož vystřídá Soudce. Jde o jednoho z prvních tvůrců nebezpečných pastí, jímž se známý záporák do velké míry inspiroval. Bude v každém zápasu zkoušet tři Obviněné, kteří se pokusí uniknout z jeho smrtícího labyrintu prostřednictvím dobré týmové spolupráce i trochy jejich vlastního masa.

V základu jde tedy o relativně tradiční šablonu asymetrického hororu, která se jistě inspirovala u Dead by Daylight. Zápasy se budou odehrávat 3 na 1 v procedurálně generovaných mapách, protkaných dilematy a nechutnými hádankami, jejichž následky vás mohou pronásledovat po celý zbytek hry. Tedy pokud nebudete v roli Soudce, který všechny tyto nástrahy řídí ze stínů.

SAW
Preview
Saw má být pro Konami novým Silent Hillem

Tvůrci tvrdí, že hlavní změnou oproti jiným asymetrickým multiplayerovkám je fakt, že Soudce je fyzicky velmi zranitelný a nespoléhá na sílu. Místo toho musí na mapách využívat tajné chodby, detekci zvuků, halucinogenní plyny, paralyzující toxiny či komplice, který může Obviněné odtáhnout do nebezpečných pastí.

Utrpení v SAW: Genesis odstartuje snad ještě letos v předběžném přístupu na PC. Ke hře se dostanete nejdříve formou uzavřeného testu, k němuž se můžete přihlásit na oficiálních stránkách.

Smarty.cz
Tagy:
filmy horor digitální adaptace Summer Game Fest 2026
Zdroje:
Bloober Team
Hry:
SAW: Genesis
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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