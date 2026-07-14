Chcete pauzu od Slay the Spire? Co takhle Shards of Order od autorů Tainted Grail?

Kdybych byl markeťák, začal bych se při představování hry Shards of Order odkazy na Slay the Spire, Dark Souls, Darkest Dungeon a Tainted Grail: Fall of Avalon. Se Slay the Spire má nadcházející karetka velmi podobné mechaniky stavění balíčků a útočení kartami. S Darkest Dungeon zase temnochmurnou a tíživou kreslenou estetiku. S Dark Souls zase obtížné a zoufalé bossfithy. No a s Tainted Grail sdílí novinka rovnou celý tvůrčí tým.
Shards of Order převrací mechaniky tradičních deckbuilderů na hlavu. Nehraje se tak úplně na tahy nebo na manu. Místo toho má každý protivník nad sebou počítadlo do další akce, ze kterého ukrajujete hraním karet. Čas je váš nejcennější zdroj a stačí jeden špatný tah, aby se na vaši družinu hrdinů snesla smršť ostří.
Váš tým reků se skládá ze tří členů, ale balík karet mezi s sebou sdílí. I tady přijde na řadu rozhodování: postavíte si balíček kolem abilit jedné silné postavy, nebo ho spíše rozmělníte tak, aby každý hrdina byl užitečený? Nenechte se zmást, sice hrajete kartami a stavíte si balík, ale pod slupkou se skrývá plnohodnotné RPG s levelováním postav, nacházením lepší výbavy, dialogovými rozhodnutími a dokonce i testy dovedností.
Například zbraně a zbroj jsou jednak položkou, která ovlivňuje statistiky, zároveň ale přidávají unikátní karty do balíku, takže rozhodování, co si hrdinové vezmou do boje, je jednak RPG rozhodnutí a jednak i rozhodnutí o optimalizaci balíku.
Budete potřebovat na své straně každou výhodu, protože za úkol nebudete mít nic jiného než nápravu přírodního řádu. Realita totiž praská ve šveh a přírodní zákony neplatí – mezi časem, životem a smrtí není rozdíl. Co je mrtvé, opět ožívá. Po stopách temného dobrodružství se vydáte napříč trojicí regionů, které hlídají odporní a mocní bossové. Navíc, jak se blížíte k cíli, přitahujete pohled vševidoucího boha.
Dobrou zprávou pro všechny, které Shards of Order lákají, je fakt, že na vydání není nutné čekat dlouho. Dočkáme se na PC 28. července. Kdo chce namlsat ještě více, může si vyzkoušet demo na Steamu.