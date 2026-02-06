Český videoherní průkopník Colony 28 míří na Steam. Zavzpomínejte na debut autora Bzzzt
Český videoherní průkopník Colony 28 míří na Steam. Zavzpomínejte na debut autora Bzzzt

6. 2. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Colony 28
Colony 28
Colony 28
Český vývojář Karel Matějka před pár lety dokázal, že rozhodně nepatří do starého železa. Společně s Cinemaxem vydal parádní plošinovku Bzzzt, která sice méně trpělivé hráče trestala, ostatní si ji ale dosyta užili (recenze). Pokud jste si ovšem mysleli, že laťka v ní byla posazená vysoko, asi jste nikdy nehráli autorovu prvotinu Colony 28 z roku 1997, kterou si brzy budete moct připomenout i na Steamu.

Matějka na sociálních sítích přiznává, že zmrtvýchvstání téměř třicetileté legendy podnítil Jindřich Skeldal, který chtěl poněkud neohrabaný poklad představit novému publiku, aniž by muselo řešit kompatibilitu starého DOSu. Na Steamu tak najdete původní hru s přiloženým DosBoxem. Cena zatím nebyla stanovena.

Užijete si dnes už poněkud surovou krásu projektu, který formoval dětství mnoha českých hráčů. Zjistíte, jak si autor představoval blízkou budoucnost lidstva v roce 2028, kde jsou u vlády mimozemské síly a lidé se stali pracovní silou přestavěnou do robotů. U jednoho dojde ke zkratu, vrátí se mu vzpomínky a stane se součástí odporu i poslední nadějí v boji proti tyranům.

Vzhledem k letitosti a typickému „DIY“ přístupu bude u 2D skákačky s prvky akční adventury pochopitelně nutné obrnit se trpělivostí. Colony 28 je v některých momentech typickým příkladem doby, kdy hry kolikrát nebylo možné dohrát bez manuálu. Sám autor ji označuje za „maniakální psychárnu“, u níž by dnes udělal celou řadu věcí úplně jinak.

Bzzzt
Recenze
Bzzzt – recenze parádní české plošinovky

„Ano, ve své době získala nějaká ocenění, ale dneska bych plno věcí udělal jinak. Bylo mi 16, když jsem tuhle hru začal tvořit, musel jsem se naučit Assembler, jak animovat, kreslit sprity a prostě celé to je taková krásná nostalgie - zamačkávám si slzu dojetí,“ píše Matějka v příspěvku na Facebooku.

Právě díky tomu jde o sympatickou sondu do 90. let a dřevních dob, které nakonec daly vzniknout třeba i konečné podobě Bran Skeldalu. Editor pro tvorbu úrovní Colony 28 byl totiž Matějkovou semestrální prací v prvním ročníku na FEL ČVUT, kde se potkal s Jindřichem Skeldalem (tehdy ještě Rohlíkem) a Ondřejem Novákem, což vedlo k jejich pozdější spolupráci a předělání grafiky pro kultovní adventuru.

