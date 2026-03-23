Česká strategie Heroes of Science and Fiction dorazila do cíle plné verze

Tuzemské studio Oxymoron Games zůstalo věrné strategickému žánru a po simulaci Project Hospital se pustilo do ambicióznějšího projektu, který se netajil inspirací u legendárních Heroes of Might and Magic -evidentní je to už z názvu Heroes of Science and Fiction. Strategie se teď po předběžném přístupu konečně přerodila v plnou verzi.
S ní přišlo hned několik důležitých novinek. Příznivci příběhu se konečně dočkali jeho úplného konce, zatímco sběratelé trofejí se mohou pustit do otevírání různých achievementů. Nemalým vylepšením rovněž prošla umělá inteligence řídící protivníky, kterou ozkoušíte třeba na nové planetě s dalšími mapami pro šarvátku.
Neztratí se ani sedm nových budov a několik sběratelských předmětů, stejně jako dva kusy, jimiž posilníte obranu základny. K tomu přibývá poměrně dlouhý seznam oprav všemožných chyb, ale především online multiplayer, abyste mohli vyzvat své kamarády, a přitom nemuseli být v jedné místnosti.
Klání ve více lidech tak nabízí rovnou čtyři způsoby připojení. Buď se do něj můžete pustit klasicky online přes Steam, nebo skrze lokální síť. Možností je taktéž lokální horké křeslo na jednom stroji, nebo využití vzdáleného přístupu. Pokud zvolíte steamovou nebo LAN variantu, možná se setkáte s pár problémy, které studio hodlá průběžně ladit.
I díky minulým aktualizacím tak máte k dispozici napěchovaný balíček, kde najdete 5 různých frakcí, čtyři kampaně a přes 30 map pro vaše tahová strategická klání. Každá frakce nabízí 7 typů jednotek, velitele i unikátní schopnost, zatímco všichni si mohou užívat z několika dalších dovedností, předmětů či artefaktů, všechno v moc příjemné kreslené stylizaci. Kreativní choutky zase nasytí editor map.
Aby tým oslavil vydání, připravil si pro zájemce hezkou slevovou akci. Až do 31. března tak Heroes of Science and Fiction získáte za lidových 370 korun. Skvělá příležitost umocněná příslibem do budoucnosti, pro níž studio už finalizuje plány ohledně dodatečných DLC. Na recenzi už pracujeme!