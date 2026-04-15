Česká digitální roguelite deskovka Feed the Scorchpot úspěšně začala kickstarterovou kampaň

Česká nezávislá hra Feed the Scorchpot nezakývá svoji inspiraci v deskových hrách, respektive Osadnících z Katanu. Na druhé straně je celý koncept hry natolik originální, že se za trochu toho opisování rozhodně nemusí stydět. Házíte kostkami, sbíráte suroviny, vaříte pokrmy a krmíte čím dál hladovějšího draka, aby vám nebohý ostrůvek nesežehnul na popel. Po úspěchu demoverze se hra objevila na Kickstarteru, kde se ji během tří hodin podařilo vybrat požadovanou částku 7 130 dolarů (asi 164 tisíc korun).
Na dosah je tak první dodatečný cíl, který přislíbil režim se stavěním vlastního balíčku, kdyby hra náhodou byla málo návyková. Další bonusový obsah zatím není veřejný, ale podporou v crowdfundingu můžete jednak dostat vlastní kopii, až Feed the Scorchpot vyjde, přístup do bety, digitální artbook, soundtrack anebo exkluzivní skiny draků a kostek. Ti nejštědřejší pak mohou do hry navrhnout svoji vlastní výzvu, budovu nebo legendárního draka.
Na hře pracují manželé Jakub a Daniela Pernesovi. Podobně jako například v Balatru musíte kombinovat jídla a jejich lákavost pro co největší uspokojení hladu draka. K tomu vám slouží přes 80 receptů různě atraktivních pokrmů, více než stovka budov a přes dvacet typů kostek. Mezi jednotlivými koly pak stavíte výrobny na rozcestí políček a upravujete si kostky, aby vám padala ta čísla, která vám vynesou co možná nejvíce surovin.
V Česku se tak rodí velmi zajímavý a potenciálně hodně návykový indie hit, který vás může k obrazovce přikovat na desítky hodin. Osobně mě zaujala taky výrazná grafická stylizace a samozřejmě otevřenost systémů tak, abyste hru mohli co nejvíce rozbít. Feed the Scorchpot má dobře nakročeno a jestli vše půjde hladce, hra se k nám dostane v srpnu letošního roku.