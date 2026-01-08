Cenovou politiku Arc Raiders přímo inspirovali Helldivers 2
Cenovou politiku Arc Raiders přímo inspirovali Helldivers 2

Šéf studia Embark se v novém rozhovoru pro PC Gamer vrátil k jednomu z klíčových rozhodnutí kolem extrakčního hitu Arc Raiders – vývojáři se nakonec vyhnuli free-to-play modelu a vsadili na klasický titul s cenovkou. Podle jeho slov za tím stála hlavně inspirace jinými úspěšnými hrami.

Patrick Söderlund otevřeně přiznal, že tým se při rozhodování díval mimo jiné na neméně úspěšnou hru s dlouhodobou podporou: Helldivers 2. Právě ta jim podle něj pomohla uvědomit si, že tohle je přesně sorta her, do které chtějí patřit. „Dívali jsme se na hry jako Helldivers a došlo nám, že chceme být ve stejné škatulce,“ uvedl Söderlund. Zároveň dodal, že si dodnes není stoprocentně jistý, zda šlo o správné rozhodnutí, ale nakonec je spokojený s tím, že hra je cenově relativně dostupná.

Rozhovor se dotkl i samotné cenovky 40 dolarů, která vzbudila pozornost už při oznámení. Podle Söderlunda si vývojáři dobře uvědomovali, že Arc Raiders nemá klasickou příběhovou kampaň, a nechtěli hráče odradit přemrštěnou cenovkou. „Nechtěli jsme, aby cena byla pro někoho problém. Raději jsme chtěli, aby měli pocit, že těch 40 dolarů za to opravdu stojí,“ vysvětlil. Cílem bylo, aby hráči zpětně cítili hodnotu za utracené peníze s ohledem na to, kolik času ve hře podle statistik tráví.

Zvolený model se zatím Embarku evidentně vyplácí. Arc Raiders si bez free-to-play struktury našel obrovské publikum a během pouhých dvou měsíců od vydání překonal hranici 12 milionů prodaných kopií, což z něj dělá jeden z největších multiplayerových hitů poslední doby.

Söderlund se v poslední době vyjadřuje i k dalším aspektům hry. Opakovaně zdůraznil, že tým nechce Arc Raiders prezentovat primárně jako PvP titul, protože „hra není o střílení ostatních hráčů“. Zároveň se prý objevují i nápady na možné filmové nebo seriálové zpracování značky, které jsou zatím ve fázi prvních nástřelů.

Arc Raiders tak slouží jako zajímavý příklad toho, že i v době přemonetizovaných free-to-play titulů může klasický obchodní model fungovat. Podobně jako Helldivers 2 pak Arc Raiders obsahuje sezónní battle pass s kosmetickými předměty.

Nejnovější články