Čekání na Zaklínače 4 zkrátí modifikace do trojky. S Ciri se vydáte do Koviru

Čekání na Zaklínače 4 bude ještě dlouhé. Nejnovější informace naznačují, že hra rozhodně nedorazí v roce 2026 a že nová trilogie se bude držet šestiletého vývojového plánu. Fanoušci ale nemusí zůstávat úplně na suchu – komunita už mezitím přispěchala s vlastním předkrmem, který sympaticky předkládá, co jaký osud by Ciri mohl potkat po událostech hry.
Na Nexusmods se objevil projekt s názvem Dawn over Korvir, který umožňuje hráčům vyzkoušet si potenciální směr čtvrtého Zaklínače. Mod přidává novou questovou linii, v níž se hráč ujímá role Ciri, která se vydává na mrazivý sever do království Kovir a Poviss. Ten je inspirovaný prvním trailerem na Witchera 4 a snaží se zachytit atmosféru zasněžených oblastí Kontinentu. Vývoj modifikace zabral zhruba 800 hodin práce a nabízí zhruba hodinu a půl nového obsahu.
Instalace má své podmínky. Hráči musí vlastnit obě velká rozšíření – Srdce z kamene a O víně a krvi. Kromě toho je potřeba mít nainstalované i další komunitní mody, konkrétně Custom Player Characters a Community Patch – Shared Imports. Naštěstí na Nexusmods jsou srozumitelné návody, jak si hru upravit.
Jak láká popisek modu, tak Ciri v neoficiální epizodě odhalí největší monstra uvnitř lidí. Vzhledem k inspiraci trailerem na Zaklínače 4 můžeme očekávat rozplétaní příběhu o lidských obětech, ale dojde samozřejmě i na lov monster skutečných. No a pokud by vás lákaly experimentálnější modifikace, můžete si zkusit Zaklínače 3 zahrát třeba v multiplayeru.