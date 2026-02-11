Čekání na Zaklínače 4 zkrátí modifikace do trojky. S Ciri se vydáte do Koviru
zdroj: Nexusmods

Čekání na Zaklínače 4 zkrátí modifikace do trojky. S Ciri se vydáte do Koviru

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

11. 2. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Čekání na Zaklínače 4 bude ještě dlouhé. Nejnovější informace naznačují, že hra rozhodně nedorazí v roce 2026 a že nová trilogie se bude držet šestiletého vývojového plánu. Fanoušci ale nemusí zůstávat úplně na suchu – komunita už mezitím přispěchala s vlastním předkrmem, který sympaticky předkládá, co jaký osud by Ciri mohl potkat po událostech hry.

Reigns: The Witcher - Odhalení
Novinky
Hrát Zaklínače jako Tinder? Geralt se v Reigns: The Witcher vrací k řemeslu

Na Nexusmods se objevil projekt s názvem Dawn over Korvir, který umožňuje hráčům vyzkoušet si potenciální směr čtvrtého Zaklínače. Mod přidává novou questovou linii, v níž se hráč ujímá role Ciri, která se vydává na mrazivý sever do království Kovir a Poviss. Ten je inspirovaný prvním trailerem na Witchera 4 a snaží se zachytit atmosféru zasněžených oblastí Kontinentu. Vývoj modifikace zabral zhruba 800 hodin práce a nabízí zhruba hodinu a půl nového obsahu.

Instalace má své podmínky. Hráči musí vlastnit obě velká rozšíření – Srdce z kamene a O víně a krvi. Kromě toho je potřeba mít nainstalované i další komunitní mody, konkrétně Custom Player Characters a Community Patch – Shared Imports. Naštěstí na Nexusmods jsou srozumitelné návody, jak si hru upravit.

Jak láká popisek modu, tak Ciri v neoficiální epizodě odhalí největší monstra uvnitř lidí. Vzhledem k inspiraci trailerem na Zaklínače 4 můžeme očekávat rozplétaní příběhu o lidských obětech, ale dojde samozřejmě i na lov monster skutečných. No a pokud by vás lákaly experimentálnější modifikace, můžete si zkusit Zaklínače 3 zahrát třeba v multiplayeru.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG The Witcher zaklínač 3
Zdroje:
Nexusmods
Hry:
Zaklínač 3: Divoký hon Zaklínač 4
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka

Nejnovější články