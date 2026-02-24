Čekali statisíce hráčů, ale zájem má jen pár stovek. Amazon ruší další hru

Další projekt z herního portfolia Amazonu končí. Tentokrát jen šest měsíců po vydání – kooperativní party hra King of Meat definitivně zavře krám 9. dubna. Hru si už není možné zakoupit, ale všem, kteří si titul pořídili, budou vráceny peníze v plné výši. Amazon zrušení zdůvodňuje tím, že si hra nenašla publikum, ve které doufali. To zas někdo měl velké oči.
Celý příběh je pozoruhodný zejména právě kvůli původním ambicím. Podle dřívějších zpráv vedení očekávalo alespoň 100 tisíc souběžně hrajících hráčů. Realita? Vrchol na Steamu činil pouhých 320 hráčů – a to během bezplatného víkendu. Už dva měsíce po vydání studio Glowmade propouštělo zaměstnance. Ještě větší bizár je množství financí, které firma dala do marketingu – zaplatili například lukrativní slot na Opening Night Live na Gamescomu 2024 a taky speciální spolupráci s YouTuberem MrBeastem, ve které se soutěžilo o 250 tisíc dolarů.
Ukončení King of Meat zapadá do širší změny strategie Amazonu. Firma už loni oznámila, že omezí vývoj velkých her a MMO titulů a více se zaměří na cloudovou službu Luna a projekty spojené s umělou inteligencí. Amazon ve svém vyjádření poděkoval komunitě i studiu Glowmade za spolupráci, ale výsledek je jasný: další pokus o výraznější vstup do herního trhu skončil neúspěchem podobně jako onlinovka New World nebo chystané MMO ze světa Pána Prstenů.
Jak vypadá budoucnost tvůrců z guildfordského studia Glowmade zatím není jisté. Nepatří pod Amazon, zábavní gigant s nimi na King of Meat spolupracoval, takže rozhodnutí o případném konci je na vedení studia. Doufejme, že se jim podaří realizovat třeba nějakou vlastní hru, které se podaří realisticky nastavit očekávání.