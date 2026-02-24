Čekali statisíce hráčů, ale zájem má jen pár stovek. Amazon ruší další hru
zdroj: Glowmade

Čekali statisíce hráčů, ale zájem má jen pár stovek. Amazon ruší další hru

24. 2. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

King of Meat
King of Meat
King of Meat
Galerie

Další projekt z herního portfolia Amazonu končí. Tentokrát jen šest měsíců po vydání – kooperativní party hra King of Meat definitivně zavře krám 9. dubna. Hru si už není možné zakoupit, ale všem, kteří si titul pořídili, budou vráceny peníze v plné výši. Amazon zrušení zdůvodňuje tím, že si hra nenašla publikum, ve které doufali. To zas někdo měl velké oči.

King of Meat
Dojmy z hraní
Zážitky z Gamescomu: Multiplayerová ulítlost King of Meat z vás udělá hrdiny reality show

Celý příběh je pozoruhodný zejména právě kvůli původním ambicím. Podle dřívějších zpráv vedení očekávalo alespoň 100 tisíc souběžně hrajících hráčů. Realita? Vrchol na Steamu činil pouhých 320 hráčů – a to během bezplatného víkendu. Už dva měsíce po vydání studio Glowmade propouštělo zaměstnance. Ještě větší bizár je množství financí, které firma dala do marketingu – zaplatili například lukrativní slot na Opening Night Live na Gamescomu 2024 a taky speciální spolupráci s YouTuberem MrBeastem, ve které se soutěžilo o 250 tisíc dolarů.

Ukončení King of Meat zapadá do širší změny strategie Amazonu. Firma už loni oznámila, že omezí vývoj velkých her a MMO titulů a více se zaměří na cloudovou službu Luna a projekty spojené s umělou inteligencí. Amazon ve svém vyjádření poděkoval komunitě i studiu Glowmade za spolupráci, ale výsledek je jasný: další pokus o výraznější vstup do herního trhu skončil neúspěchem podobně jako onlinovka New World nebo chystané MMO ze světa Pána Prstenů.

Jak vypadá budoucnost tvůrců z guildfordského studia Glowmade zatím není jisté. Nepatří pod Amazon, zábavní gigant s nimi na King of Meat spolupracoval, takže rozhodnutí o případném konci je na vedení studia. Doufejme, že se jim podaří realizovat třeba nějakou vlastní hru, které se podaří realisticky nastavit očekávání.

Smarty.cz
Zdroje:
Amazon, PC Gamer
Hry:
King of Meat
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup

Nejnovější články