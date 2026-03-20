CD Projekt připomíná tajemný projekt Hadar a hlásí silný rok i bez velké novinky

Polský CD Projekt RED patří díky Zaklínači i Cyberpunku 2077 mezi nejvýznamnější herní společnosti současnosti, která se může chlubit ohromnými příjmy a věhlasem, díky nimž jsme zvědaví prakticky na všechno, co si firma přichystá. Ať už to bude třeba Zaklínač 4, další Cyberpunk, nebo snad tajemný projekt Hadar.
Studio ho původně oznámilo už v roce 2022, tehdy ale existoval jen v rané koncepční fázi. Teď se ale posouvá dál, během setkání nad finančními výsledky za uplynulý rok firma potvrdila, že titul přešel do předběžné předprodukce. Vydání a konkrétní představení jsou tedy stále daleko, ale evidentně se s novou značkou nadále počítá. Základy jsou položené a tvůrčí tým se teď může zaměřit na prototypování.
Rok 2025 byl pro CD Projekt každopádně úspěšný, přestože firma nevydala žádnou velkou novinku. Meziroční příjmy stoupaly o 9 % na necelých 5 miliard korun. Pomohly tomu stále silné prodeje Cyberpunku 2077 a jeho rozšíření Phantom Liberty, ale také nadále populární Zaklínač 3: Divoký hon, k němuž si lidé i po deseti letech stále nachází cestu. Kyberpunkové RPG svými troškami do mlýna přispělo i zařazením do katalogu PlayStation Plus a portem pro Switch 2.
Největší hráčská základna obou titulů stále zůstává na PC, které tvořilo 51, potažmo 55 % z prodaných kusů za minulý rok. Druhou nejsilnější platformou je nepřekvapivě PlayStation 5, zastoupený 30, respektive 25 %. Zbytek mají na svědomí Nintendo Switch a Xbox, které mají víceméně podobné podíly.
CD Projekt následně potvrdil, že celá série Zaklínač překročila 85 milionů prodaných kopií, zatímco Cyberpunk 2077 prodalo 35 milionů kusů, k nimž se přidává Phantom Liberty s dalšími 10 miliony kusy.
Firma zároveň dokončila prodej platformy GOG jednomu ze svých původních zakladatelů, a to za zhruba 520 milionů korun. Platforma bude nově fungovat samostatně.
Čistý zisk firma odhaduje na 3,4 miliardy korun, což z něj dělá druhý nejúspěšnější rok v historii společnosti. Díky tomu mohl CD Projekt investovat téměř 3 miliardy do vývoje dalších her, jmenovitě Zaklínače 4 a Cybepunku 2.
Studio je každopádně mírnou anomálií. V době, kdy se většina herních studií houfně zbavuje svých zaměstnanců, se CD Projekt RED jenom za minulý rok rozrostl o dalších 226 členů, což je 24 % nárůst. Celkový počet zaměstnanců tak povyskočil na 933 lidí, mezi nimiž jsou i významné české posily v podobě Karla Kolmanna nebo Alice Severové.
O letošní zdárné finanční výsledky by se pak CD Projekt chtěl postarat mimo jiné vydavatelskou činností, což odpovídá dřívějším spekulacím, že na rozšíření pro Divoký hon nepracuje přímo on, ale studio Fool's Theory, které kvůli němu mělo pozastavit vývoj remaku prvního Zaklínače.