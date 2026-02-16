Castlevania se po letech vrací. Belmont's Curse spojuje špičky žánru s gotickými upíry

Konami nešetřilo a na State of Play si připravilo řadu sympatických oznámení. Kromě druhé kolekce Metal Gear Solid a alternativního Silent Hillu myslelo i na příznivce gotických upírů z Castlevanie, která letos slaví 40. výročí a konečně se po 12 letech hlásí s novým dílem.
Od Castlevania: Belmont's Curse se z 3D prostoru Lords of Shadow vrací k 2D viděnému z boku, a to pod dohledem těch nejpovolanějších. Na hře spolupracují studia Evil Empire a Motion Twin. První jmenované připravilo překvapivě příjemného The Rogue Prince of Persia, zatímco druhý tým znáte díky fenomenálním Dead Cells. Proto nelze čekat nic jiného než průsečík toho nejlepšího z obou her v kulisách série, která jim kdysi položila základy.
Děj se bude odehrávat 23 let po událostech Castlevania III: Dracula's Curse ve středověké Paříži roku 1499, kterou zaplavily monstróznosti ze stínů. Nástupce Trevora Belmonta se vydá do hořících ulic a hrozivého hradu, aby bestie ulovil, vyzbrojený legendárním svatým bičem.
Právě Zabiják upírů, jak se bič jmenuje, bude klíčovým prvkem celého herního zážitku. Týmy mu daly důležitější roli, kromě útoků ho využijete i k rychlému přesunu přes lokace i nepřátele. Osvojení možností bude velmi podstatné, protože akce bude rychlá a vyžádá si maximální přesnost. Tím spíše v potyčkách s náročnými bossy.
Kdybyste ale byli vyzbrojení jen tímto nástrojem, byla by to nakonec trochu nuda. Proto postupně najdete další zbraně a odemknete dodatečné schopnosti, které budete strategicky kombinovat. Řada věcí ale před vámi bude pečlivě schovaná, lokace se budou po vzoru každé správné metroidvanie hemžit skrytými zákoutími, hádankami i pastmi.
Někteří pravověrní fanoušci si možná musí chvíli zvykat na modernizované vizuální pojetí. Studia chtějí zachovat původní gotický styl, ale doplnila ho o větší míru detailů a především o bohatší barevnou paletu, která působí jako vyhlazené Dead Cells zbavené pixel artu. Na druhou stranu, nová stylizace sérii posouvá zase trochu dál.
Castlevania: Belmont's Curse zatím nemá určené konkrétní datum vydání, počítejte však s letoškem. Z platforem se dočkají všichni hlavní zástupci, tudíž PC, PlayStation, Xbox a Nintendo Switch.