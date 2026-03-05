Castlevania: Belmont's Curse nebude roguelite, historii tvůrců navzdory

Castlevania: Belmont's Curse patřila k nezajímavějším oznámením posledního State of Play. Nová 2D epizoda slavné série vzniká v úzké spolupráci Konami a studií Evil Empire a Motion Twin, která mají za sebou hry jako Dead Cells nebo The Rogue Prince of Persia. Jejich historie tak u části fanoušků vyvolala po oznámení otázky, jestli chystaná Castlevania náhodou taky nebude roguelike. Teď už víme, že ne.
Šéf komunikace Konami Tommy Williams potvrdil serveru The Verge, že se Belmont's Curse bude držet klasického střihu série, která společně s Metroidem dala vzniknout žánru metroidvanií. Podle něj půjde o „2D akční adventuru, ve které můžete volně prozkoumávat rozsáhlé, pečlivě navržené mapy“. Zároveň zdůraznil, že nezahrnuje prvky roguelike ani roguelite.
O hře samotné zatím Konami prozradilo nad rámec traileru jen minimum detailů. Děj se má odehrávat v roce 1499 v Paříži, kde se z temnoty vynořují monstra a město se ocitá v ohrožení. Do akce se proto vydává nástupce lovce upírů Trevor Belmont, který bude opět využívat ikonický bič Vampire Killer a další schopnosti. Vývojáři zároveň slibují plynulejší pohyb, větší důraz na akrobacii a přirozeně také rozsáhlé mapy plné tajemství.
Castlevania: Belmont's Curse by měla dorazit v průběhu letošního roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. O případné verzi pro nástupnickou konzoli od Nintenda zatím vývojáři nemluvili.