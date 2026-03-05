Castlevania: Belmont's Curse nebude roguelite, historii tvůrců navzdory
5. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Castlevania: Belmont's Curse patřila k nezajímavějším oznámením posledního State of Play. Nová 2D epizoda slavné série vzniká v úzké spolupráci Konami a studií Evil Empire a Motion Twin, která mají za sebou hry jako Dead Cells nebo The Rogue Prince of Persia. Jejich historie tak u části fanoušků vyvolala po oznámení otázky, jestli chystaná Castlevania náhodou taky nebude roguelike. Teď už víme, že ne.

Castlevania: Belmont's Curse
Šéf komunikace Konami Tommy Williams potvrdil serveru The Verge, že se Belmont's Curse bude držet klasického střihu série, která společně s Metroidem dala vzniknout žánru metroidvanií. Podle něj půjde o „2D akční adventuru, ve které můžete volně prozkoumávat rozsáhlé, pečlivě navržené mapy“. Zároveň zdůraznil, že nezahrnuje prvky roguelike ani roguelite.

O hře samotné zatím Konami prozradilo nad rámec traileru jen minimum detailů. Děj se má odehrávat v roce 1499 v Paříži, kde se z temnoty vynořují monstra a město se ocitá v ohrožení. Do akce se proto vydává nástupce lovce upírů Trevor Belmont, který bude opět využívat ikonický bič Vampire Killer a další schopnosti. Vývojáři zároveň slibují plynulejší pohyb, větší důraz na akrobacii a přirozeně také rozsáhlé mapy plné tajemství.

Castlevania: Belmont's Curse by měla dorazit v průběhu letošního roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. O případné verzi pro nástupnickou konzoli od Nintenda zatím vývojáři nemluvili.

Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
