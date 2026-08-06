Capcom si pro nahrávání zvuků boje v Onimusha: Way of the Sword nechal vyrobit speciální meč
zdroj: Capcom

Capcom si pro nahrávání zvuků boje v Onimusha: Way of the Sword nechal vyrobit speciální meč

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

6. 8. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Galerie

Capcom si při nahrávání všeho toho řinčení mečů při soubojích v Onimusha: Way of the Sword nechal vyrobit speciální katanu. Upravená zbraň pomohla zvukařům zachytit hrubé skřípění kovu, které má zdůraznit fyzickou sílu a agresivní bojový styl hlavního hrdiny Mijamota Musašiho.

Šéf audia Šuniči Suwa v rozhovoru během prezentace v sídle Capcomu v Ósace, které se zúčastnil i PC Gamer, potvrdil, že tým při nahrávání používal skutečné meče a pochvy. Ty se osvědčily především při zachycování zvuků tasení a ukládání zbraně. Pro samotné střety čepelí ale běžné katany podle vývojářů neposkytovaly dostatečně výrazný výsledek. Zvukaři proto ve studiu využili speciálně vyrobený meč společně s různými druhy kovů a kamenů.

Onimusha: Way of the Sword
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Onimusha boduje šermem, šarmem i temnou atmosférou

Upravená katana je mohutnější než běžná zbraň a poblíž záštity má čepel výrazně prohnutou do tvaru písmene S. Při tření o kovové povrchy díky tomu vytváří mnohem drsnější a skřípavější zvuk.

„Nechtěli jsme, aby meče zněly příliš čistě. Usilovali jsme o syrový, hrubý pocit, o skutečně drásavé a škrábavé zvuky,“ vysvětlil Suwa. Jedním z použitých předmětů byla také žebrovaná ocelová tyč běžně využívaná ve stavebnictví jako betonová výztuž. Přejetí upravenou čepelí po jejím povrchu vytvořilo specificky kovový zvuk, který ve hře uslyšíme například při odrážení nepřátelských útoků.

Zvukový design má zároveň odrážet osobnost a způsob boje legendárního šermíře Mijamota Musašiho. Přestože jde o mistra meče, v podání Capcomu útočí prudce, divoce a s důrazem na fyzickou sílu. Právě kombinace animací, fyziky zásahů a neobvykle syrových zvukových efektů má soubojům dodat výraznou hmotnost. Capcom chce, aby každý střet čepelí působil tvrdě a bezprostředně, nikoli jako čistě stylizovaný šerm.

Onimusha: Way of the Sword vychází na PC, PS5, Switch 2 a Xbox Series X/S 4. září.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko akční
Zdroje:
PC Gamer, Capcom
Hry:
Onimusha: Way of the Sword
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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