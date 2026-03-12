Capcom potvrzuje rozšíření i foto režim pro Resident Evil Requiem
Část spekulací o budoucnosti slavné hororové série Resident Evil se ukázala jako pravdivá. Capcom v čele se šéfem značky Košim Nakanišim potvrdili, že se chystá rozšíření, minhra i foto mód pro nejnovější Resident Evil Requiem. V krátkém videu poděkoval hráčům a fanouškům za podporu a zároveň uvedl, že na DLC si hráči ještě počkají.

„Tvrdě na tom pracujeme,“ uvedl režisér, ale dodal, že vývoj zabere nějaký čas a fanoušci by měli být trpěliví. O zasazení toho zatím moc nevíme, jen kusé potvrzení, že půjde o prohloubení světa Requiem. Insider Dusk Golem už dříve vynesl na světlo, že se v hlavních rolích má ukázat jak Leon, tak Alyssa Ashcroft, matka druhé hratelné postavy, Grace. Pokud by se to ukázalo jako pravda, bude DLC zasazené minimálně osm let před události Requiem.

Ještě před příběhovým rozšířením ale dorazí další obsah. Capcom plánuje přidat novou minihru, která by měla vyjít přibližně v květnu. O její podobě zatím studio mlčí, takže si hráči budou muset počkat na další informace. Součástí budoucích aktualizací bude také foto režim, který umožní zachytit momenty z hororového dobrodružství. Radost udělá převážně lačným ženám toužícím po detailních záběrech na Leona.

Úspěch hry je přitom už teď obrovský. Capcom nedávno oznámil, že Resident Evil Requiem překonal hranici pěti milionů prodaných kopií během prvního týdne. Hra také zaznamenala nejvyšší počet souběžně hrajících hráčů v historii série na Steamu.

