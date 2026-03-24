Capcom couvá od generativní AI. Ve hrách ji zatím nechce, ale úplně se jí nevzdává

Debata o využití umělé inteligence ve hrách v posledních měsících výrazně zhoustla a po vlně vyjádření velkých vydavatelů se ke slovu dostává i Capcom. Ten se snaží najít rovnováhu mezi technologickým pokrokem a zachováním vlastní identity, kdy se AI sice nehodlá vzdát úplně, ale ve svých hrách zatím nebude využívat vygenerované assety.
„Nebudeme implementovat assety generované AI do našich her,“ stojí v oficiálním vyjádření společnosti s tím, že umělou inteligenci naopak bude proaktivně využívat jako podpůrnou technologii pro zvýšení produktivity a efektivity samotného vývoje. Místo pro AI se tedy najde především v zákulisí.
Diplomatická slova z Capcomu zaznívají jen krátce po menší kontroverzi kolem Nvidie a její technologie DLSS 5, kterou firma demonstrovala mimo jiné na prominentním příkladu Resident Evil Requiem. Nezanedbatelná část hráčů si stěžovala na to, že Grace upravená pomocí AI působí nepřirozeně, jako přímo vygenerovaná umělou inteligencí, a vzdaluje se původnímu uměleckému záměru. Technologie se ocitla pod lavinou memů a rychle si vysloužila přezdívku „yassification filtr“.
V tomto kontextu působí prohlášení Capcomu mírně rozporuplně. Za DLSS 5 pochopitelně přímo neodpovídá, ale fakt, že s využitím hry k propagaci technologie souhlasil, vyvolává otázky ohledně skutečného postoje vydavatelství.
Firma už dříve naznačila, že s generativní AI experimentuje například ve spolupráci s Googlem u nástrojů pro tvorbu nápadů nebo urychlení rutinních procesů. Hlavním cílem nasazení umělé inteligence mají být činnosti, které jsou pro kreativní část týmu spíše otravné, ať už kvůli časové náročnosti, nebo repetitivnosti.
Jenže jak se v herním průmyslu ukazuje, hranice mezi pomocným nástrojem a finálním výstupem nemusí být vždy jasná, natož přiznaná. V posledních dnech tak kritice za využití AI generovaných assetů čelilo třeba Crimson Desert od Pearl Abyss. Studio situaci zkusilo vyžehlit vyjádřením, že šlo o provizorní prvky, které se do finální hry dostaly nedopatřením, a kvapně je odstraňuje.
Zatímco někteří vydavatelé, jako třeba Square Enix nebo Krafton, mluví o umělé inteligenci s nadějí a ambicemi, Capcom či Take-Two volí opatrnější strategii. S rostoucími náklady na vývoj a tlakem na efektivitu se sice umělá inteligence teoreticky stává užitečným nástrojem, zároveň ale stojí za to připomenout, že nejhlasitějšími zástanci současného AI boomu často bývají právě ti, kteří na něm mají co vydělat. Ať už jde o technologické giganty v čele se zmíněnou Nvidií, nebo firmy budující nové produkty na generativních modelech. Jjich momentální optimismus rozhodně není vždy čistě technologický, ale primárně obchodní.
Nabízí se tak paralela s nedávnými trendy typu metaverse, NFT nebo kryptoměn, které byly svého času prezentovány jako nevyhnutelná budoucnost herního průmyslu, ale realita nakonec zůstala velmi střízlivá. Neznamená to nutně, že AI čeká stejný osud, ale probíhající vlna nadšení může být poháněná očekáváními, která se teprve střetnou s praxí trhu. Minimálně podle vln hráčského odporu se nezdá, že by AI měla v nejbližší době převzít tvůrčí kormidlo.
Capcom se tak svým opatrným postojem možná nesnaží jen uklidnit fanoušky, ale také si ponechává prostor sledovat, kam se celý trend skutečně vydá. Jestli se generativní AI stane nedílnou součástí vývoje her, nebo jen další přeceňovanou etapou technologického cyklu, zatím stále zůstává otevřenou otázkou.