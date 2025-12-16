Camilla Luddington se loučí s Larou Croft. Nová éra Tomb Raideru patří Alix Wilton Regan

Herečka Camilla Luddington se po více než deseti letech definitivně loučí s rolí Lary Croft. Hlas a tvář hrdinky v novodobé trilogii z Lařiných počátků předává své nástupkyni Alix Wilton Regan, která převezme otěže v nové vlně her i dalších projektů spojených s akčními adventurami Tomb Raider.
Luddington se jako Lara Croft poprvé představila v roce 2013 v rebootu Tomb Raider, jenž ukázal mladou a nezkušenou Laru bojující o přežití na ostrově Jamatai. V následujících letech se k roli vrátila v dílech Rise of the Tomb Raider a Shadow of the Tomb Raider. Krátce po oznámení nové herecké představitelky se s postavou rozloučila dojemným vzkazem na Instagramu.
„Stát se součástí řady hereček, které ztvárnily Laru Croft přede mnou, byla neuvěřitelná čest a tahle postava ve mně navždy zůstane. Survivor trilogie pro mě znamenala deset let dobrodružství, na které nikdy nezapomenu. Nemohla bych být pyšnější na to, co jsme společně vytvořili,“ napsala Luddington a zároveň vyjádřila podporu své nástupkyni.
Tou je Alix Wilton Regan, kterou Crystal Dynamics coby novou Laru Croft oficiálně představil na The Game Awards 2025. Ztvární ji nejen v chystaném pokračování Tomb Raider: Catalyst, ale také v remaku úplně první hry s podtitulem Legacy of Atlantis, na kterém Crystal Dynamics spolupracuje s Amazonem. Regan roli legendární archeoložky označila za absolutní vrchol své kariéry a vzkázala, že „jsme teprve na začátku“.
Pro Regan přitom nejde ani zdaleka o první herní roli. Na kontě má třeba Ayu v Assassin's Creed Origins, Alt Cunningham v Cyberpunku 2077 nebo Leu v Lies of P: Overture. Původně měla ztvárnit i Joannu Dark v novodobém zpracování špionážní akce Perfect Dark, kterou Microsoft v rámci rozsáhlých škrtů a propouštění nakonec zrušil.
Tomb Raider: Catalyst má vyjít v roce 2027 na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC a zavede Laru do severní Indie. Reimaginace prvního dílu Legacy of Atlantis v Unreal Enginu 5 dorazí už příští rok.
Vedle her navíc značka pokračuje i na televizních obrazovkách – minulý týden se na Netflixu uzavřela druhá a poslední série animáku Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, vedle toho Amazon chystá hraný seriál od Phoebe Waller-Bridge, kde Lařiny kanady obuje Sophie Turner. Natáčení má začít už za několik týdnů, obsazení doplní mimo jiné Martin Bobb-Semple a nejnověji také Sigourney Weaver.