Call of Duty po slabých prodejích Black Ops 7 přehodnocuje budoucnost série
zdroj: Activision

Call of Duty po slabých prodejích Black Ops 7 přehodnocuje budoucnost série

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

10. 12. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Galerie

Call of Duty: Black Ops 7 za sebou nemá právě hvězdný rozjezd. Už před vydáním se o něm mluvilo jako o slabším konkurentovi Battlefield 6 nebo Arc Raiders – a realita to potvrdila. Kritika mířila hlavně na používání AI generovaného obsahu a jednu z nejslabších příběhových kampaní v historii značky. Prodeje v Evropě navíc podle dřívějších údajů zaostaly za Battlefieldem o 63 procent.

Call of Duty: Black Ops 7
Recenze
Call of Duty: Black Ops 7 – recenze nejnovějšího akčního blockbusteru

Vývojáři se teď k negativním reakcím vyjádřili v obsáhlém blogu. Připouštějí, že se série dostala do nepříjemného a neudržitelného rytmu a že do budoucna nechtějí vydávat vždy dva díly Call of Duty stejné podřady po sobě. Takto totiž poslední čtyři roky vypadaly, nejprve vyšly s ročním odstupem Modern Warfare 2 a 3, potom dva Black Ops od Treyarchu. V roce 2026 by se tak měl k hlavnímu řízení vývoje vrátit Infinity Ward, a pro rok 2027 se mluví o tom, že Sledgehammer Games odstartuje úplně novou sérii, tedy ani Modern Warfare nebo Black Ops.

Studia stojící za Call of Duty zároveň slibují skutečnou a zásadní inovaci, by měla v rámci změn být markantnější, než tomu tak bylo dosud. Rozhodně však neplánují Black Ops 7 opustit. Naopak tvrdí, že první sezona bude tou největší v historii série, a že hra dostane bezprecedentní podporu, dokud si nevybojuje místo mezi nejlepšími Black Ops díly.

zdroj: Youtube

K rehabilitaci posledního dílu tak trvá dlouhá cesta. Otázkou samozřejmě je, jestli o ni někdo bude mít vůbec zájem, když nás za rok čeká další díl. Dalo by se předpokládat, že lidé, kteří místo CoD hrají letos Battlefield, se ke hře nebudou vracet a raději si rovnou počkají na novou hru.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka Call of Duty
Zdroje:
Activision
Hry:
Call of Duty: Black Ops 7
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články