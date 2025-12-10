Call of Duty po slabých prodejích Black Ops 7 přehodnocuje budoucnost série

Call of Duty: Black Ops 7 za sebou nemá právě hvězdný rozjezd. Už před vydáním se o něm mluvilo jako o slabším konkurentovi Battlefield 6 nebo Arc Raiders – a realita to potvrdila. Kritika mířila hlavně na používání AI generovaného obsahu a jednu z nejslabších příběhových kampaní v historii značky. Prodeje v Evropě navíc podle dřívějších údajů zaostaly za Battlefieldem o 63 procent.
Vývojáři se teď k negativním reakcím vyjádřili v obsáhlém blogu. Připouštějí, že se série dostala do nepříjemného a neudržitelného rytmu a že do budoucna nechtějí vydávat vždy dva díly Call of Duty stejné podřady po sobě. Takto totiž poslední čtyři roky vypadaly, nejprve vyšly s ročním odstupem Modern Warfare 2 a 3, potom dva Black Ops od Treyarchu. V roce 2026 by se tak měl k hlavnímu řízení vývoje vrátit Infinity Ward, a pro rok 2027 se mluví o tom, že Sledgehammer Games odstartuje úplně novou sérii, tedy ani Modern Warfare nebo Black Ops.
Studia stojící za Call of Duty zároveň slibují skutečnou a zásadní inovaci, by měla v rámci změn být markantnější, než tomu tak bylo dosud. Rozhodně však neplánují Black Ops 7 opustit. Naopak tvrdí, že první sezona bude tou největší v historii série, a že hra dostane bezprecedentní podporu, dokud si nevybojuje místo mezi nejlepšími Black Ops díly.
K rehabilitaci posledního dílu tak trvá dlouhá cesta. Otázkou samozřejmě je, jestli o ni někdo bude mít vůbec zájem, když nás za rok čeká další díl. Dalo by se předpokládat, že lidé, kteří místo CoD hrají letos Battlefield, se ke hře nebudou vracet a raději si rovnou počkají na novou hru.