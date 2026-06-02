Cal Kestis v závěru trilogie Star Wars Jedi výrazně zestárne

Je tomu už nějaký ten pátek, co jsme slyšeli bzučení a pulsování světelných mečů v akční adventuře Star Wars Jedi. Podle zákulisních informací se ale třetí díl jistě blíží a přinese více změn, než kolik jich bylo mezi Fallen Order a Survivor.
S informacemi přišel známý insider Tom Henderson, podle kterého vývojáři plánují časový skok mezi Star Wars Jedi: Survivor a dosud neoznámeným třetím dílem. Přesný rozsah posunu zatím není známý, ale údajně by měl Cal Kestis projít výraznějším vývojem a hlavně znatelně zestárnout.
Další insider Jeff Grubb nedávno uvedl, že vývoj třetího dílu začal prakticky okamžitě po dokončení Survivoru. Pokud je to pravda, hra je ve vývoji už zhruba tři roky. Mimochodem vývoj Star Wars Jedi: Survival trval tři a půl roku. Respawn zjevně zvládá rychlejší tempo tvorby lineárních příběhových her. Otázkou je, jak je na tom studio po několika vlnách propouštění v EA, které se nevyhlo ani tvůrcům úspěšného battle royale Apex Legends.
Po úspěchu Star Wars Jedi: Fallen Order a Star Wars Jedi: Survivor přitom není pochyb, že Electronic Arts a Respawn Entertainment chtějí příběh Cala Kestise dokončit důstojným způsobem. Třetí díl má být zároveň poslední s Kestisem, což by mohlo naznačovat také mnohem zralejší a temnější dobrodružství. Jo, a oznámení dle insiderů nemáme čekat během Summer Game Festu, ale prý již brzy!