Bývalý šéf Assassin's Creed žaluje Ubisoft. K odchodu měl být dotlačen

V říjnu z Ubisoftu po téměř dvaceti letech odešel klíčový tvůrce a vedoucí celé značky Assassin's Creed Marc-Alexis Côté, který tehdy na svém LinkedInu naznačil, že jeho odchod nebyl zcela dobrovolný. Vedení mu podle jeho slov nabídlo přesun do jiné pozice s výrazně menšími pravomocemi a odpovědností – a právě to má nyní právní dohru.
Côté podle dostupných informací podal žalobu u vrchního soudu v kanadském Québecu. Po Ubisoftu požaduje 1,3 milionu kanadských dolarů (zhruba 20 milionů korun), což zahrnuje dvouletý plat a dalších 75 tisíc dolarů jako náhradu nemajetkové újmy.
Žaloba argumentuje mimo jiné tím, že v současné situaci herního průmyslu je velmi obtížné najít srovnatelné zaměstnání. Côtého navíc omezuje konkurenční doložka, která mu brání nastoupit do jiných herních firem, i tu se tedy snaží soudní cestou zrušit.
Podle žaloby se jeho vliv v Ubisoftu začal vytrácet po založení Vantage Studios, jež převzalo odpovědnost za klíčové značky. Zatímco dříve podléhal přímo generálnímu řediteli Yvesi Guillemotovi a stál téměř na vrcholu firemní hierarchie, nově navrhovaná pozice by ho posunula výrazně níž. Místo vedoucího značky se měl stát vedoucím vývoje.
Důvodem, proč mu role vedoucího značek Rainbow Six, Far Cry a Assassin's Creed v novém firemním systému nebyla nabídnutá, měl být také fakt, že byla vázaná na přítomnost ve francouzském ústředí firmy. Pro Côtého, který žije v Kanadě, stěhování nebylo reálné. Prodle jeho verze tak dostal na výběr mezi degradací a rezignací. Jelikož se pracovní podmínky postupně staly nepřátelskými, označuje svůj odchod za nedobrovolnou rezignaci poté, co ho Ubisoft vyzval k odstoupení z funkce.
Tím tak skončila jeho dlouhá cesta ve společnosti, která začala už v roce 2005. Od roku 2022 Côté dohlížel na sjednocení vesmíru vrahů do společného příběhového rámce v rámci projektu Animus Hub. Prvním titulem zasazeným do této struktury je Assassin's Creed Shadows.
Ubisoft na žalobu prozatím nereagoval. Côté mezitím prostřednictvím své advokátky doufá v rychlé a uspokojivé vyřešení celé záležitosti.