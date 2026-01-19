Bývalý šéf Assassin's Creed žaluje Ubisoft. K odchodu měl být dotlačen
zdroj: Ubisoft

Bývalý šéf Assassin's Creed žaluje Ubisoft. K odchodu měl být dotlačen

PC PlayStation 3 Xbox 360 PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

19. 1. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

V říjnu z Ubisoftu po téměř dvaceti letech odešel klíčový tvůrce a vedoucí celé značky Assassin's Creed Marc-Alexis Côté, který tehdy na svém LinkedInu naznačil, že jeho odchod nebyl zcela dobrovolný. Vedení mu podle jeho slov nabídlo přesun do jiné pozice s výrazně menšími pravomocemi a odpovědností – a právě to má nyní právní dohru.

Assassin's Creed: Unity
Novinky
Bývalý šéf Assassin's Creed: Herní průmysl dusí přerostlé týmy. Spása je v menších studiích

Côté podle dostupných informací podal žalobu u vrchního soudu v kanadském Québecu. Po Ubisoftu požaduje 1,3 milionu kanadských dolarů (zhruba 20 milionů korun), což zahrnuje dvouletý plat a dalších 75 tisíc dolarů jako náhradu nemajetkové újmy.

Žaloba argumentuje mimo jiné tím, že v současné situaci herního průmyslu je velmi obtížné najít srovnatelné zaměstnání. Côtého navíc omezuje konkurenční doložka, která mu brání nastoupit do jiných herních firem, i tu se tedy snaží soudní cestou zrušit.

Podle žaloby se jeho vliv v Ubisoftu začal vytrácet po založení Vantage Studios, jež převzalo odpovědnost za klíčové značky. Zatímco dříve podléhal přímo generálnímu řediteli Yvesi Guillemotovi a stál téměř na vrcholu firemní hierarchie, nově navrhovaná pozice by ho posunula výrazně níž. Místo vedoucího značky se měl stát vedoucím vývoje.

Assassin's Creed IV: Black Flag
Novinky
Už i mobilní hit poukazuje na existenci remaku Assassin's Creed: Black Flag

Důvodem, proč mu role vedoucího značek Rainbow Six, Far Cry a Assassin's Creed v novém firemním systému nebyla nabídnutá, měl být také fakt, že byla vázaná na přítomnost ve francouzském ústředí firmy. Pro Côtého, který žije v Kanadě, stěhování nebylo reálné. Prodle jeho verze tak dostal na výběr mezi degradací a rezignací. Jelikož se pracovní podmínky postupně staly nepřátelskými, označuje svůj odchod za nedobrovolnou rezignaci poté, co ho Ubisoft vyzval k odstoupení z funkce.

Tím tak skončila jeho dlouhá cesta ve společnosti, která začala už v roce 2005. Od roku 2022 Côté dohlížel na sjednocení vesmíru vrahů do společného příběhového rámce v rámci projektu Animus Hub. Prvním titulem zasazeným do této struktury je Assassin's Creed Shadows.

Ubisoft na žalobu prozatím nereagoval. Côté mezitím prostřednictvím své advokátky doufá v rychlé a uspokojivé vyřešení celé záležitosti.

Smarty.cz
Tagy:
středověk Japonsko sci-fi historická parkour 3rd person renesance assassins creed
Zdroje:
PC Gamer, Ubisoft, Radio Canada
Hry:
Assassin's Creed Brotherhood Assassin's Creed Shadows
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články