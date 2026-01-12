Bývalý šéf Assassin's Creed: Herní průmysl dusí přerostlé týmy. Spása je v menších studiích
zdroj: tisková zpráva

Bývalý šéf Assassin's Creed: Herní průmysl dusí přerostlé týmy. Spása je v menších studiích

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

12. 1. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Assassin's Creed Unity
assassin's creed unity
assassin's creed unity
Galerie

Není žádným tajemstvím, že je současný herní trh přesycený a stále častěji naráží na vážné problémy. Velká studia bojují s udržitelností, rekordní rozpočty často nedokáží proměnit v kýžené ziskové tituly a vývoj her provází rušení projektů i propouštění. Důvodů je hned několik – tlak investorů, honba za ziskem, slabý management i neustále se měnící hráčské chutě. Jak z toho ven?

Podle Alexandra Amancia, bývalého vedoucího značky Assassin's Creed, je problém hluboce zakořeněný přímo ve struktuře AAA studií, kde na projektech pracují stovky zaměstnanců. Právě rozmáchlost dnešních týmů komplikuje nejen inovace, ale i dlouhodobou udržitelnost.

Pistol Whip
Aktuality
První propouštění roku 2026: Cloudhead Games přijdou o většinu zaměstnanců

„Existuje teorie, že jakmile nějaký projekt překročí hranici zhruba sta lidí, zásadně se tím změní jeho dynamika. V ten moment začne prudce narůstat poměr managementu vůči lidem, kteří skutečně tvoří hru. Začnete mít velmi těžkopádnou strukturu a dostanete se do bodu, kdy potřebujete lidi, kteří koordinují jiné koordinátory,“ vysvětlil Amancio v rozhovoru pro GamesIndustry.

Studia se podle jeho teorie snaží řešit problémy najímáním dalších zaměstnanců, což ale situaci paradoxně zhoršuje. Noví lidé totiž zpomalují ty, kteří pracovali efektivně, a celý tým začíná stagnovat. Amancio proto věří, že budoucnost herního průmyslu patří malým týmům a přechodu na flexibilnější systém práce podobný tomu filmovému.

„Herní průmysl se často bere jako součást softwarového vývoje, ale ve skutečnosti jde o zvláštní hybrid. Budoucnost podle mě spočívá v modelu, kdy se poučíme z filmového průmyslu, kde existují menší základní týmy, které se podle potřeby rozšiřují o outsourcing nebo partnerská studia pro specifické potřeby. Získáte tak správné lidi pro správný projekt ve správný čas,“ rozvíjí své myšlenky.

Ubisoft office kancl
Novinky
Ubisoft stále honí trendy. Údajně chystá další multiplayerovou střílečku

Na podobném principu už ostatně některá herní studia dnes fungují. Existuje však klíčový rozdíl mezi zmíněnými průmysly: Zatímco produkce filmů většinou trvá v řádech týdnů či měsíců, vývoj velkých her i v té nejrychlejší podobě zabere roky. I proto dává smysl, že se vývojáři ve studiu usadí a námezdní tvůrci se starají spíše o okrajové či podpůrné věci. Do celé rovnice navíc začíná stále výrazněji promlouvat i umělá inteligence.

Nakonec si Amancio v rozhovoru ještě možná trochu nahněval fanoušky Assassin's Creed, kterým se líbilo Unity. Kdyby se autor mohl vrátit v čase zpátky, zjevně by nakonec dal přednost kooperační titulu, kde jste si měli chytře vytvořit postavu hledáním toho správného „předka“ v databázi Animu. Tým se tehdy musel rozhodnout, jakým směrem se vydá, a výsledkem byla tradiční singleplayerová akční adventura (s čistě dobrovolným kooperativním režimem) zasazená do období Velké francouzské revoluce. Zda právě toto rozpolcení stálo za jejími nedostatky, už se dnes můžeme jen ptát.

Smarty.cz
Tagy:
Paříž středověk Japonsko stealth sci-fi parkour 3rd person renesance assassins creed akční adventura
Zdroje:
PC Gamer, GamesIndustry
Hry:
Assassin's Creed: Revelations Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Shadows
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025

Nejnovější články