Bývalý šéf Assassin's Creed: Herní průmysl dusí přerostlé týmy. Spása je v menších studiích

Není žádným tajemstvím, že je současný herní trh přesycený a stále častěji naráží na vážné problémy. Velká studia bojují s udržitelností, rekordní rozpočty často nedokáží proměnit v kýžené ziskové tituly a vývoj her provází rušení projektů i propouštění. Důvodů je hned několik – tlak investorů, honba za ziskem, slabý management i neustále se měnící hráčské chutě. Jak z toho ven?
Podle Alexandra Amancia, bývalého vedoucího značky Assassin's Creed, je problém hluboce zakořeněný přímo ve struktuře AAA studií, kde na projektech pracují stovky zaměstnanců. Právě rozmáchlost dnešních týmů komplikuje nejen inovace, ale i dlouhodobou udržitelnost.
„Existuje teorie, že jakmile nějaký projekt překročí hranici zhruba sta lidí, zásadně se tím změní jeho dynamika. V ten moment začne prudce narůstat poměr managementu vůči lidem, kteří skutečně tvoří hru. Začnete mít velmi těžkopádnou strukturu a dostanete se do bodu, kdy potřebujete lidi, kteří koordinují jiné koordinátory,“ vysvětlil Amancio v rozhovoru pro GamesIndustry.
Studia se podle jeho teorie snaží řešit problémy najímáním dalších zaměstnanců, což ale situaci paradoxně zhoršuje. Noví lidé totiž zpomalují ty, kteří pracovali efektivně, a celý tým začíná stagnovat. Amancio proto věří, že budoucnost herního průmyslu patří malým týmům a přechodu na flexibilnější systém práce podobný tomu filmovému.
„Herní průmysl se často bere jako součást softwarového vývoje, ale ve skutečnosti jde o zvláštní hybrid. Budoucnost podle mě spočívá v modelu, kdy se poučíme z filmového průmyslu, kde existují menší základní týmy, které se podle potřeby rozšiřují o outsourcing nebo partnerská studia pro specifické potřeby. Získáte tak správné lidi pro správný projekt ve správný čas,“ rozvíjí své myšlenky.
Na podobném principu už ostatně některá herní studia dnes fungují. Existuje však klíčový rozdíl mezi zmíněnými průmysly: Zatímco produkce filmů většinou trvá v řádech týdnů či měsíců, vývoj velkých her i v té nejrychlejší podobě zabere roky. I proto dává smysl, že se vývojáři ve studiu usadí a námezdní tvůrci se starají spíše o okrajové či podpůrné věci. Do celé rovnice navíc začíná stále výrazněji promlouvat i umělá inteligence.
Nakonec si Amancio v rozhovoru ještě možná trochu nahněval fanoušky Assassin's Creed, kterým se líbilo Unity. Kdyby se autor mohl vrátit v čase zpátky, zjevně by nakonec dal přednost kooperační titulu, kde jste si měli chytře vytvořit postavu hledáním toho správného „předka“ v databázi Animu. Tým se tehdy musel rozhodnout, jakým směrem se vydá, a výsledkem byla tradiční singleplayerová akční adventura (s čistě dobrovolným kooperativním režimem) zasazená do období Velké francouzské revoluce. Zda právě toto rozpolcení stálo za jejími nedostatky, už se dnes můžeme jen ptát.