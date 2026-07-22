Bývalí vývojáři id Software rozporují optimismus režiséra Doomu. Zůstala jich polovina

Rozsáhlé propouštění v Xboxu dál vyvolává otázky, jaký dopad bude mít na jednotlivá studia. Zatímco režisér novodobých Doomů Hugo Martin krátce po oznámení škrtů uklidňoval fanoušky, že id Software rozhodně neskončilo jako pouhé podpůrné studio, anonymní současní i bývalí zaměstnanci nyní jeho optimismus výrazně zpochybňují.
Martin během nedávného živého vysílání odmítl zprávy, podle nichž legendární tvůrci Doomu a Quakea utrpěli natolik citelné ztráty, že by už nebyli schopni samostatně vyvíjet vlastní hry. Podle něj studio zůstává silné a zachovalo si dostatek zkušených lidí, aby mohlo pokračovat v práci na dalších projektech.
Server Game Developer ovšem oslovil několik anonymních současných i bývalých zaměstnanců, kteří kreslí podstatně depresivnější obrázky. Podle jejich informací tak ve studiu už nepracují víc než dvě třetiny lidí, kteří se podíleli na restartu Dooma z roku 2016. Aktuální propouštění nepostihlo jen řadové vývojáře, ale i dlouholeté veterány, kteří sehráli klíčovou roli při záchraně studia.
Jeden ze zdrojů vyloženě nesouhlasí s Martinovým hodnocením situace: „Spousta lidí, kteří byli propuštěni, jeho slova vnímala tak, jako by jejich přínos pro naše hry nebyl důležitý. Jenže když ve hře snížíte nějakou statistiku na polovinu, každý řekne, že byla oslabená. Pravda je taková, že polovina týmu Doomu je stále tady a druhá polovina byla vyhozena.“
Podle několika bývalých zaměstnanců se propouštění dotklo i lidí, kteří stáli za zrodem moderní éry studia. Připomínají, že zrušený Doom 4 málem znamenal konec celého id Software a teprve z jeho trosek vznikl restartovaný Doom, jehož dokončení si podle nich vyžádalo přibližně sedm let práce a extrémní množství přesčasů. Právě někteří z lidí, kteří si tehdy odpracovali „nezdravé množství hodin“, nyní podle zdrojů přišli o zaměstnání.
Další z respondentů upozornil, že Martinovo srovnání počtu zaměstnanců může být zavádějící. Studio totiž mezi lety 2010 a 2011 zažilo masivní odliv zaměstnanců a následně dlouhé roky intenzivně nabíralo nové lidi. Na dokončení posledních projektů navíc vypomáhala různá externí studia. Současné škrty tak podle něj mohou id Software vrátit do podobně složité situace, v jaké se nacházelo před restartem.
Budoucnost studia tak zatím zůstává nejasná. Podle zákulisních informací má vedení Xboxu zájem o další díly sérií Doom i Quake, ale těžko říct, v jakém pořadí a složení budou vznikat, až se aktuální zemětřesení uklidní.
Nejasnosti ostatně nepanují jen kolem jednotlivých studií, ale i celkové strategie Xboxu. Šéf strategie Matthew Ball a obsahový ředitel Matt Booty v rozhovoru pro GamesRadar připustili, že současný přístup Microsoftu nemusí být snadno čitelný. Ball nicméně ujistil, že připravované exkluzivity nekončí u Gears of War: E-Day a Clockwork Revolution. „Mohu vás ujistit, že to nejsou jediné hry, které plánujeme. Pokud chcete budovat platformu, potřebujete exkluzivní hry i služby.“
Booty zároveň odmítl teorii, kterou se do velké míry řídí konkurenční Sony, podle níž budou všechny příběhové hry exkluzivní a multiplayerové tituly vyjdou všude. Podle něj nejde o pravidlo vytesané do kamene a Xbox si nechává otevřené různé dveře.
Nejednoznačnost ale přispívá k nejistotě kolem celé divize. Po zrušení 3200 pracovních míst a rozsáhlé reorganizaci se Microsoft snaží přesvědčit fanoušky i zaměstnance, že má jasnou vizi budoucnosti. Nejen z výpovědí lidí z id Software však vyplývá, že uvnitř firmy zatím panuje hlavně skepse a panika.